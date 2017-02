Stiverne aura une 2e chance face à Wilder

(98,5 Sports) - La WBC a indiqué lundi matin que le boxeur québécois Bermane Stiverne (25-2-1) est devenu l'aspirant obligatoire au titre de championnat du monde de l'Américain Deontay Wilder (38-0-0).

Wilder a défait Gerald Washington par K.-O. samedi soir en Alabama. Wilder était justement devenu champion du monde en 2015 en dominant Stiverne. C’était un combat à sens unique qui s’était terminé en décision unanime, à l’avantage du nouveau champion qui détient toujours cette ceinture aujourd’hui.

Dans le duel de samedi soir, les cartes des juges indiquaient un pointage de 120-107, 119-108 et 118-109. C’est à se demander si un combat revanche en vaut vraiment la peine.

Ce sera donc une chance pour Stiverne de venger l’une des deux seules défaites de sa carrière.

Les négociations dans le but de régler le combat débutent aujourd’hui.

Notons que depuis le premier combat, Stiverne a quitté le promoteur Camille Estephan et Eye of the Tiger Management. Il a aussi entre-temps échoué un test antidopage.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)