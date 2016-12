Un Pascal-Bute prise II en 2017?

(98,5 Sports) - Maintenant que Lucian Bute a été blanchi des accusations de dopage qui pesaient contre lui, comment peut-on envisager la suite des choses?

Maintenant que l’on sait que Jean Pascal remontera dans le ring le 16 décembre prochain, comment peut-on envisager la suite des choses en 2017?

Et si Bute et Pascal remontaient dans le ring, environ deux ans après leur affrontement de janvier 2014?

Un combat à Québec, tiens… En février...

«On a gelé la date du 24 février dans le calendrier (du centre Vidéotron) c'est un vendredi soir, a expliqué le journaliste Dan Pou du FM93 à Québec. Et on travaillerait sur un Bute-Pascal II. Et tu sais quoi, ça m'intéresse juste qu'on évoque la possibilité. Et là tu vas me trouver pessimiste, mais en toute honnêteté, je te dirais que Québec, ce n'est pas un marché de boxe naturel autant que Montréal. Mais si on travaille là-dessus, je suis convaincu que ça fonctionnerait vu l'enjeu d'une carte qui implique ces deux boxeurs.»