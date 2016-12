«Une petite chimie commence à s'installer» - Stéphan Larouche

On en parle en ondes : Entrevue avec Stéphane Larouche, nouvel entraîneur de Jean- Pascal. (6:26) Publié le dimanche 18 décembre 2016 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - Depuis trois mois, Stéphan Larouche entraîne Jean Pascal en vue de son retour dans le ring qui a eu lieu vendredi soir dernier. Alors qu'ils ont toujours été dans des coins opposés, l'entraîneur québécois commence à prendre goût à leur association.

Pour son retour dans le ring après sa défaite contre Sergey Kovalev, Jean Pascal s’est offert une victoire en trois rounds contre Ricardo Marcelo Ramallo.

«C’est une performance à la hauteur de ce qu’on s’attendait. Moins que ça, on aurait été déçu. Jean n’avait pas beaucoup à gagner, il avait plutôt beaucoup à perdre (avec ce combat), mais de la façon dont il l’a fait, lui et moi avons aimé ça», a commenté Stéphan Larouche en entrevue aux Amateurs de Sports animés par Jérémie Rainville dimanche.

En prenant la relève à Marc Ramsey, l’ancien entraîneur de Pascal, Stéphan Larouche avait un plan bien précis, notamment au niveau de l’utilisation de son jab.

«Il l’a fait calmement, il a été patient et il a utilisé son jab. Il n’a pas révolutionné la boxe, mais il l’a fait de façon concentrée avec une assez bonne défensive. Il n’a pas pris de coups inutiles. Contre cet adversaire-là, Jean a eu de l’allure. C’est beau ce qu’il a fait et c’était l’fun à regarder.

«Jean n’a plus la même vitesse dans le ring que lorsqu’il avait 22 ans. Il faut qu’il boxe en fonction de ça aussi. Il faut qu’il prenne un minimum de coups de poing. Il faut que ses capacités physiques soient là. Il a toujours eu un bon jab, je voulais le revoir», a dit Larouche qui était très satisfait puisque son boxeur a utilisé son jab à près de 40 reprises durant le combat.

Être plus conscient

Larouche voulait également que Jean apprenne à être plus conscient de la situation dans le ring, qu’il soit plus intelligent et qu’il ne donne pas tout ce qu’il a dans les deux ou trois premiers rounds comme Jean a l’habitude de le faire.

En faisant un parallèle avec Floyd Mayweather Jr qui a l’habitude de commencer ses combats de façon méthodique en observant ses adversaires, Larouche a donné cette mission à Jean.

«Jean ne va pas réapprendre à boxer, ce qu’il fait, il le fait déjà bien. Mon job, c’est de prendre ses forces et de les exploiter au maximum. D’essayer d’atténuer le plus grand nombre de faiblesses. Je veux qu’il soit un gars plus conscient dans le ring.

«On n’est pas obligé de tout vider notre arsenal en commençant. On n’est pas obligé de partir sur de grandes enjambées et de grands coups de puissance. Quand tu démontres tout à ton adversaire au premier round, souvent le combat s’étire en longueur», a affirmé l’entraîneur.

Du plaisir à travailler avec Jean

Alors que la personnalité de Stéphan Larouche est aux antipodes de la flamboyance de Jean Pascal, plusieurs doutaient que les deux puissent établir une relation professionnelle efficace. Pourtant, Stéphan Larouche affirme avoir apprécié travailler avec son nouveau boxeur.

«On commence à avoir du fun. J’avais dit que je voulais prendre mon temps pour voir comment il allait prendre son entraînement au sérieux et j’ai vu un gars passionné et impliqué. J’ai vu un gars qui a une mission et il y croit. Il agit de la même façon dont il parle. Il y a une petite chimie qui commence à s’installer», a-t-il dit.

Il a également beaucoup apprécié la façon dont Jean s’est comporté avec sa victoire. <

«Jean c’est un gars extrêmement intelligent, il est très à l’écoute de tout ce qui se passe. Il savait qu’il ne pouvait pas se péter les bretelles après cette victoire. Il devait gagner, mais il l’a fait de façon modeste et humble avec de la classe.»