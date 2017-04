Vers un deuxième combat entre Adonis et Fonfara?

(98,5 Sports) - Adonis Stevenson n'a fait que s'entraîner depuis l'été dernier. Il suffit de le suivre sur les médias sociaux pour en avoir la preuve. Malheureusement, pour toutes les raisons que l'on connaît, les combats ont été trop peu nombreux.

Un texte de Jeremy Filosa

Mais cette fois-ci serait la bonne, selon le principal intéressé. Andrzej Fonfara, à qui on aurait offert un combat revanche, pourrait signer le contrat dès demain.

Joint par le 98,5 FM, Stevenson semblait enthousiaste à l’idée de voir le boxeur polonais accepter officiellement le défi.

«D’ici demain, si tout est signé, ce sera Fonfara, a-t-il répondu par message texte. Ça pourrait avoir lieu à Québec à la fin mai ou en début juin. Heureusement, ça s’en vient!»

Après l’annulation du combat face à Sean Monaghan, qui devait avoir lieu à New York le 29 avril prochain, les rumeurs ont tout de suite commencé à circuler indiquant que Fonfara serait pressenti.

Comme le Polonais est aussi représenté par Al Haymon, les négociations risquent d’être plus simples.

Rappelons que le 24 mai 2014, les deux mi-moyens s’étaient livré un furieux combat au cours duquel les deux boxeurs avaient visité le plancher.

C’est Stevenson qui était sorti de là avec la victoire par décision unanime. Les juges avaient livré des cartes de 115-110, 115-110 et 116-109.

Depuis ce temps, Fonfara réclame un combat revanche.

Il a remporté quatre de ses cinq derniers combats depuis ce combat, battant entre autres Julio Cesar Chavez Jr, Nathan Cleverly et Chad Dawson.

Mais la grosse tache à son dossier est certainement sa défaite - un cuisant revers par TKO au premier round - face à Joe Smith Jr.

Pour l’instant, aucune conférence de presse ne semble être prévue pour annoncer la tenue d’un éventuel combat revanche entre Stevenson et Fonfara. Tout cela pourrait changer advenant un accord rapide.

Un gala ce soir au Métropolis

Entre temps il y aura de la boxe ce soir au Métropolis. Eye of the Tiger Management présentera une carte de boxe mettant en vedette Batyr Jukembayev, Simon Kean, Clovis Drolet et Ablaikhan Khussainov.

Le gala qui débute à 19h00 peut aussi être vu sur le web à www.punchinggrace.com pour le coût de 7,99 $US.