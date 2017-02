Yves Ulysse fils se battra en préliminaire au combat de David Lemieux

MONTRÉAL - Yves Ulysse fils sera du galal de boxe mettant en vedette David Lemieux et Curtis Stevens, le 11 mars prochain, au casino Turning Stone, de Verona, dans l'État de New York.

Ulysse (12-0, 8 K.-O.) aura une bonne commande pour ce duel qui l'opposera au New-Yorkais Zachary Ochoa (16-0, 7 K.-O.), un protégé de Golden Boy Promotion, copromoteur de la soirée en compagnie d'Eye of the Tiger Management et de Main Events.



La finale de ce gala mettra aux prises Lemieux (36-3, 32 K.-O.) à Stevens (29-5, 21 K.-O.) pour le titre NABO des moyens que détient le Québécois.



Lemieux est classé aspirant no 3 du World Boxing Council (WBC), no 4 de la World Boxing Organization (WBO) et no 6 à l'International Boxing Federation (IBF).



Stevens est quant à lui classé aspirant no 2 du WBC, no 5 à l'IBF, no 8 à la World Boxing Association (WBA) et no 10 de la WBO.