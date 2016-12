34 ans après son père, Rosberg est champion de F1 (vidéo)

On en parle en ondes : Dernier Grand Prix de la saison (5:25) Publié le dimanche 27 novembre 2016 dans Les amateurs de sports Avec Derek Aucoin et Philippe Laguë

ABOU DHABI, Émirats arabes unis - L'Allemand Nico Rosberg a su garder son sang-froid pour mettre la main sur un premier championnat des pilotes de Formule 1 en terminant deuxième du Grand Prix d'Abou Dhabi, le dernier de la saison.

Le champion en titre Lewis Hamilton, coéquipier de Rosberg chez Mercedes, a gagné la course, sa 53e victoire en F1. Il était parti de la pole.

Rosberg détenait une avance de 12 points devant Hamilton avant le départ de la course et n'avait besoin que d'une troisième place dans l'éventualité où son coéquipier remportait l'épreuve pour être sacré champion.

Hamilton a de façon flagrante désobéi aux ordres de l'écurie d'accélérer en fin de course, ce qui a eu pour effet de rapprocher Rosberg de Sebastian Vettel et Max Verstappen, troisième et quatrième, respectivement.

Vettel n'a pas été en mesure de dépasser Rosberg et il a terminé tout juste devant Verstappen.

Les deux pilotes se félicitent

Vice-champion des deux dernières campagnes, Rosberg rejoint finalement son père, Keke Rosberg, champion de la saison 1982, dans le cercle des vainqueurs.

«Cette course n'a sûrement pas été la plus agréable que j'aie connue, a déclaré Rosberg. Je ne peux pas croire que ce soit terminé. Je suis en extase!»

Sur le podium, Rosberg avait les larmes aux yeux tandis que l'ampleur de l'exploit qu'il venait de réaliser l'a frappé. Il a remercié sa femme, qui a aussi essuyé une larme.



«Sincères félicitations. Beau travail», lui a alors dit Hamilton et les deux hommes ont échangé une poignée de mains plus enthousiaste cette fois.



«Félicitations Lewis, tu es un grand compétiteur», a ajouté Rosberg.