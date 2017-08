«Andrew Ranger a traité Kevin Lacroix de joueur de bowling» - Dominique Fugère

(98,5 Sports) - C'est le premier week-end du Grand Prix de Trois-Rivières qui en est à sa 48e édition. Le premier volet est consacré au Rallycross et le deuxième, soit les 11-12-13 août aux épreuves de types Nascar.

Le directeur général de l’institution trifluvienne, Dominique Fugère était l’invité de Catherine Gaudreau, samedi matin à Week-end extra.

Un évènement de l’ampleur du Grand Prix de Trois-Rivières apporte plusieurs retombées importantes dans la région.

«Les retombées économiques sont dans la dizaine de millions de dollars, estime Dominique Fugère. Mais ce qui est vraiment impressionnant ce sont les retombés de visibilité, l’effet carte postale. »

La diffusion des épreuves de Rallycross dans 155 pays offre évidemment une vitrine mondiale à Trois-Rivières.

«C’est un rendez-vous qu’on se donne chez nous, dit-il. On a des pilotes russes, on a des pilotes lettons et bien évidemment français et américains, beaucoup de Suédois et de Norvégiens. On a le frère de Lewis Hamilton qui coure dans une de nos catégories de soutien. C’est vraiment «le monde» qui se donne rendez-vous chez nous.»

Le week-end prochain, le NASCAR sera en vedette et déjà plusieurs des têtes d’affiche ont commencé à s’invectiver et joue la guerre psychologique.

«La chicane est pris dans la cabane, a dit Fugère avec humour. Les gars se traitent de ti-culs, Andrew Ranger a traité Kevin Lacroix de joueur de bowling après sa course à Mirabel. Lacroix est le champion défendant des deux dernières éditions et Andrew Ranger, n’a jamais fini plus bas que deuxième chez nous.»

Alexandre Tagliani sera lui aussi à Trois-Rivières la semaine prochaine pour courir en NASCAR.

Une des attractions du prochain week-end sera certainement la participation de l’humoriste Michel Barette, passionné d’automobile, qui courra avec ses deux fils.

«On est content qu’il soit ici, reconnaît Dominique Fugère. Non seulement il va être ne piste avec ses fils, Nicolas et Martin dans la série coupe Nissan-Micra, mais après sa course il va se diriger vers la grande scène pour donner un spectacle gratuit.»

Au cours des années, Jacques Duval, Gilles et Jacques Villeneuve, Patrick Carpentier, Alexandre Tagliani, Danica Patrick, Michael Andretti, Helio Castroneves, Tony Kanaan, Ron Fellows, David Emprigham et Paul Gentilozzi ont piloté sur le circuit de Trois-Rivières.