C'est la fin pour Jenson Button

ABOU DHABI, Émirats arabes unis - Le pilote de Fromule Un Jenson Button, de l'écurie McLaren, prendra sa retraite de la compétition après le Grand Prix d'Abou Dhabi qui sera disputé dimanche prochain, selon ce que rapportent jeudi plusieurs médias d'information britanniques.

Le vétéran pilote âgé de 36 ans avait d'abord songé à prendre une année sabbatique en 2017 alors que McLaren possède une option pour le ramener en piste en 2018.



Cependant, le champion du monde de Formule Un en 2009 vient de faire savoir qu'il ne voulait plus concourir après la présente saison et que de se présenter à Abou Dhabi en sachant qu'il y disputerait sa dernière course était la meilleure chose à faire.



Jenson Button a fait ses débuts en Formule Un en 2000, à l'âge de 20 ans. L'épreuve de dimanche, la dernière de la saison 2016, sera sa 305e en carrière en Formule Un; seuls Rubens Barrichello et Michael Schumacher en ont disputé plus que lui.



Il a remporté 15 victoires. En carrière, il a piloté pour Williams, Benetton, British American Racing (BAR), Honda, Brawn et McLaren. Il a été coéquipier de Jacques Villeneuve chez BAR en 2003.



Stoffel Vandoorne, de Belgique, prendra en 2017 la place qu'il laisse vacante chez McLaren.