Débuts de Lance Stroll en F1 : restons calmes !

(98,5 Sports) - Ce premier Grand Prix fut tout sauf glorieux pour le pilote recrue Lance Stroll.

Un billet de Philippe Laguë

Vendredi, le Québécois a endommagé sa voiture en touchant le mur lors des essais libres. Samedi, il a dû rouler dans le trafic et il a signé un décevant chrono de 1’27’’143, à trois secondes de la pole position (et à deux secondes de son coéquipier, Felipe Massa). En plus, il a écopé, comme le stipule le règlement, d’une pénalité de cinq places sur la grille à cause d’un changement de boîte de vitesses, conséquence de son accident de la veille. Dimanche, des ennuis de freins l’ont forcé à l’abandon alors qu’il roulait en 13e position, après être parti 19e, en fond de grille.

Un week-end à oublier, quoi.

Maintenant, prenons une grande respiration et faisons un retour dans le passé. En 1978, plus précisément. Cette année-là, un certain Gilles Villeneuve disputait sa première saison complète en F1. Inconnu en Europe, le pilote québécois avait été engagé par Ferrari pour remplacer Niki Lauda, double champion du monde, à la surprise (stupeur ?) générale. Les trois Grands Prix qu’il avait disputés à la fin de la saison précédente n’avaient convaincu personne : deux courses anonymes ponctuées d’erreurs de pilotage et surtout d’un tragique accident (au GP du Japon) dans lequel deux personnes avaient été tuées.

La saison 1978 n’avait guère été plus reluisante : Villeneuve commettait encore beaucoup d’erreurs et il était éclipsé par son coéquipier – plus expérimenté, il est vrai – Carlos Reutemann. En Italie, ils étaient nombreux à douter du jugement d’Enzo Ferrari et exiger le renvoi de cet obscur pilote canadien. On connaît la suite : Villeneuve a gagné le GP du Canada devant les siens, à la fin de la saison, et il a terminé 2e au championnat en 1979.

Les gérants d’estrades qui raillent déjà l’écurie Williams pour l’embauche de Lance Stroll devraient prendre du recul et s’instruire un peu. La comparaison avec Gilles Villeneuve n’est pas fortuite : les deux pilotes ont court-circuité la progression habituelle pour atteindre la F1. Gilles arrivait de la formule Atlantique, tandis que Stroll provient de la F3. Dans les deux cas, cela revient à passer directement du hockey junior à la Ligue nationale de hockey. La marche est plus haute.

N’oublions pas que Lance Stroll n’a que 18 ans. Gilles Villeneuve avait dix années de plus à sa première saison de F1. Quant à son fils, Jacques, il avait 24 ans lorsqu’il a débuté chez Williams. De plus, Jacques arrivait de l’IndyCar, ce qui l’avait préparé à la puissance d’une F1.

Comparons des pommes avec des pommes : le parcours de Stroll évoque plutôt celui de Max Verstappen, arrivé en F1 à 17 ans. « Mad Max » a fait des gaffes à ses débuts. Mais dès la saison suivante, il a fermé le clapet à ses dénigreurs en devenant une des vedettes du plateau.

Aussi bien vous faire une raison : Lance Stroll a fait des erreurs à Barcelone, en Australie et il va en faire d’autres. Cette saison sera une période d’apprentissage. Et chez Williams, on le sait très bien, ça va coûter cher en réparations… C’est probablement – sûrement, même – déjà prévu dans le budget. En attendant, respirons par le nez et regardons le verre à moitié plein : le jeune homme a réussi son départ et il avait commencé à remonter le peloton avant d’être contraint à l’abandon.

Le reste, c’est le métier qui rentre, comme on dit…