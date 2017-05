Décès de Gilles Villeneuve... déjà 35 ans (vidéos)

Cela a beau faire 35 ans, mais ses prouesses au volant font toujours partie de quelques-uns des grands moments de la course automobile. Gilles Villeneuve, mort tragiquement en piste le 8 mai 1982 lors des qualifications du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Zolder, aura laissé une empreinte durable sur la Formule 1, autant par son pilotage sans retenue que par sa personnalité attachante. Revoyons le fil d'une carrière menée à fond de train en quelques dates et vidéos mémorables. 16 juillet 1977: Une opportunité rêvée Après avoir dominé les championnats de Formule atlantique en Amérique du Nord, Villeneuve obtient une occasion inespérée lorsque l'écurie McLaren lui permet de faire ses débuts en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone au volant de la troisième voiture de l'équipe. Il termine à une modeste 11e place mais non sans avoir attiré l'attention d'un certain Enzo Ferrari, séduit par sa fougue au volant. Il lui propose un essai à Fiorano en septembre.

9 octobre 1977: Ses débuts chez Ferrari Après un essai concluant, Ferrari l'embauche pour les deux dernières courses de la saison, initialement pour piloter la troisième voiture. Mais le brusque départ de Niki Lauda, en brouille avec l'équipe malgré son titre de champion du monde, le propulse comme deuxième pilote aux côtés de l'Argentin Carlos Reutemann. Qualifié 17e seulement, Villeneuve ne rallie pas l'arrivée, victime d'un problème de transmission à quelques tours de la fin. Deux semaines plus tard, au Japon, il est impliqué dans un terrible accident lorsque, après avoir percuté l'arrière de la Tyrrell de Ronnie Peterson, sa Ferrari est projetée dans les airs et s'écrase de l'autre côté des barrières de sécurité, tuant deux personnes - un photographe et un signaleur.

8 octobre 1978: Une victoire chérie Pour la première édition du Grand Prix du Canada disputé sur le circuit de l'Île Notre-Dame, quelque 70 000 spectateurs font fi du temps froid de début d'automne pour encourager Villeneuve, qui qualifie sa Ferrari à la troisième position sur la grille départ. Le Québécois semble devoir se résoudre à terminer à la deuxième place, tellement la Lotus de Jean-Pierre Jarier est dominante. Il profite d'un incroyable coup du sort quand le Français doit abandonner au 49e des 70 tours. Du coup, il remporte sa première victoire devant son public. «Gagner un Grand Prix est quelque chose, dira Villeneuve après la course. Mais de gagner ce premier Grand Prix à la maison est totalement inimaginable. C'est le plus beau jour de ma vie.»

1er juillet 1979: Un bras de fer mémorable La réputation de pilote d'exception de Villeneuve se confirme lors de cette course d'anthologie au Grand Prix de France sur le circuit de Dijon-Prenois. Les derniers tours donnent lieu à un duel mythique entre Villeneuve et René Arnoux (Renault). Pendant plus de cinq tours, les deux pilotes se doublent plusieurs fois, roulant parfois côte à côte et les deux monoplaces se touchant à sept reprises. Le Québécois a finalement le dernier mot et tout ça pour la deuxième place, derrière le vainqueur Jean-Pierre Jabouille. «Ce que nous avons fait ce jour-là, c'est de très haut niveau, se rappelle Arnoux. Ça ne pouvait se faire qu'avec mon meilleur copain en F1, Gilles Villeneuve. Pour se livrer un tel duel, il faut avoir une confiance totale l'un envers l'autre.»

26 août 1979: Le battant sur trois roues Après avoir mené le Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort pendant plusieurs tours, le pneu arrière gauche de la Ferrari de Villeneuve éclate au 49e tour après être passé devant les stands à pleine vitesse et il part en tête-à-queue dans la courbe de Tarzan. Immobilisé dans le gazon, il fait soudainement marche arrière, revient en piste et entreprend de compléter son tour sur trois roues, son pneu arrière gauche totalement déchapé. La suspension et la roue finissent par céder, le châssis racle le bitume et la roue avant opposée ne touche plus le sol! De retour aux puits, il presse ses mécaniciens de remettre une autre roue, même si c'est peine perdue. Une autre expression de toute la détermination de Villeneuve.

31 mai 1981: Une leçon de maîtrise au volant Dans les rues étroites de la Principauté de Monaco, Villeneuve parvient à tirer la maximum de sa Ferrari à moteur turbo, sans doute le plus puissant du plateau, mais dont la tenue de route est médiocre. Après s'être qualifié deuxième aux côtés de Nelson Piquet, il profite en fin de course des problèmes de moteur d'Alan Jones pour revenir dans le sillage du meneur. Au 73e des 76 tours, il réalise un dépassement audacieux aux dépens de Jones grâce à un freinage tardif à Sainte-Dévote pour filer vers la victoire. Son triomphe est acclamé, les amateurs ayant apprécié son sens de l'attaque, lui qui a sans cesse frôlé les rails sans jamais les toucher.

21 juin 1981: Une victoire à l'arraché Sur le sinueux circuit de Jarama, en Espagne, Villeneuve offre un autre spectacle dont il est le seul à avoir le secret. Qualifié septième, il réalise un départ audacieux, se hissant à la troisième place. Il se porte en tête de la course dès le 15e tour et s'y maintient jusqu'au fil d'arrivée, tenant tête avec acharnement à ses poursuivants plus rapides que lui. Lors des 18 derniers tours, il résiste aux tentatives répétées de dépassement de Jacques Laffite, avec John Watson, Carlos Reutemann et Elio de Angelis à l'affût tout juste derrière. L'«acrobate» fait preuve d'une maîtrise incomparable dans les virages alors que sa voiture semble toujours à la limite. Son puissant moteur turbo lui permet de reprendre le dessus dans les lignes droites. Au final, les quatre pilotes derrière lui terminent à moins de deux secondes. «Personne ne peut faire de miracle, mais avec Gilles, on se le demande», a dit Laffite ce jour-là. «Ils étaient comme des loups enragés derrière moi, prêts à me dévorer tout rond, dira Villeneuve après sa performance. De loin la victoire la plus satisfaisante de ma carrière. Je n'ai jamais travaillé aussi fort au volant d'une voiture de course.»

27 septembre 1981: Le funambule du volant Rarement a-t-on assisté à une telle démonstration d'équilibriste au volant d'une Formule 1 que lors de ce Grand Prix du Canada disputé sous la pluie. Qualifié seulement 11e, Villeneuve tire profit d'une piste détrempée pour remonter jusqu'à la 3e place lorsque, au 56e tour, son aileron avant, endommagé plus tôt dans la course à la suite d'un accrochage avec des retardataires, se dresse à la verticale, lui obstruant considérablement son champ de vision. Au lieu d'entrer aux puits pour remplacer la pièce, il poursuit la course à bonne allure pour ne pas perdre sa troisième place. À chaque virage, il se démène pour garder son bolide en piste. Après plus d'un tour dans cette fâcheuse position, l'aileron finit par se détacher et Villeneuve parvient à garder sa monoplace en piste jusqu'à la fin de l'épreuve, confirmant sa troisième position.

25 avril 1982: Le duel fratricide Pour ce Grand Prix de Saint-Marin, seulement 14 voitures sont au départ en raison d'une grève des écuries britanniques. Dans ce contexte, la course doit se jouer entre les deux équipes de pointe présentes, Renault et Ferrari. Les deux pilotes de l'écurie française, partis sur la première ligne de la grille de départ, sont contraints à l'abandon en cours d'épreuve en raison de problèmes mécaniques. Désormais en tête, on est alors témoin d'un duel fratricide entre Villeneuve et son coéquipier Didier Pironi. Malgré la consigne d'équipe de ralentir pour s'assurer de ne pas tomber en panne sèche, Pironi attaque et double Villeneuve, pris par surprise, au 53e des 60 tours. Les attaques se multiplient de part et d'autre. Pironi aura le dernier mot en repassant en tête au dernier tour. S'estimant trahi par son coéquipier et l'équipe, Villeneuve exprime toute son amertume à l'issue de la course: «Ferrari peut se chercher un pilote pour l'avenir...» Deux semaines plus tard, celui surnommé affectueusement le «Petit Prince» perd la vie lors d'une ultime tentative en qualifications du Grand Prix de Belgique pour battre le chrono... de Pironi.