Des ennuis pour Lance Stroll aux essais libres de Barcelone

MONTMELO, Espagne - Lance Stroll a connu de nombreux ennuis avec sa Williams lors des deux premières séances d'essais libres vendredi au Grand Prix de Formule 1 d'Espagne, et il n'a pu faire mieux que le 17e temps.

Le Québécois a enregistré un chrono d'une minute et 23,221 secondes sur le circuit de Catalunya, ce qui l'a relégué à plus de 2,4 secondes du détenteur du meilleur temps, le pilote Mercedes Lewis Hamilton (1:20,802).



«Ça n'a pas été une bonne journée aujourd'hui; nous n'avons pas vraiment pu faire ce que nous voulions, a affirmé Stroll. Nous avons eu des problèmes et j'ai commis des erreurs - notamment sur mon tour lancé en pneus tendres -, alors ce n'est pas le résultat espéré.»



Le directeur de la haute performance chez Williams, Paddy Lowe, n'a pas voulu jeter la pierre à Stroll, estimant plutôt qu'il avait été victime des particularités du circuit catalan.



«C'est un circuit doté de très peu d'adhérence, où les faibles appuis aérodynamiques et la puissance brute du moteur ne sont pas particulièrement favorisés, donc nous tentons de trouver les bons réglages pour maximiser les performances de nos voitures, a évoqué Lowe. Nous étions un peu plus compétitifs dans la première des deux séances, donc nous devons analyser les modifications que nous avons apportées entre les deux séances et comprendre pourquoi elles n'ont pas fonctionné.»



Au total, Stroll a effectué 60 tours et testé plusieurs réglages - notamment au niveau des gommes -, en plus d'alterner entre de courts, moyens et longs relais en piste afin de mettre à l'épreuve la fiabilité de la FW40. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu'il l'aurait souhaité.



«J'ai eu de la misère avec les pneus médiums aujourd'hui, et je me suis souvent retrouvé coincé dans le trafic, donc ce n'était pas l'idéal», a-t-il convenu.



Stroll s'est notamment payé une belle frousse en effectuant une brève sortie de piste dans le virage no 8 vers le milieu de la séance. Heureusement pour lui, son excursion hors piste n'a pas engendré de dégâts sur sa monture.



«Elle (la voiture) était instable, a-t-il expliqué. Mais je ne pense pas que c'est un 'big deal'.»



Après la conclusion de la deuxième séance en après-midi, la recrue de 18 ans a admis qu'il avait encore beaucoup de pain sur la planche en prévision de samedi s'il souhaite grimper au classement.



«Je n'ai pas de doute qu'elle (la troisième séance d'essais) pourra m'aider, a-t-il dit. Il faut simplement mettre tous les éléments ensemble pour améliorer les pneus et la voiture. Il faut que je reste calme et que je regarde ce soir ce que je peux améliorer.»



Le pilote originaire de Mont-Tremblant prendra part à la troisième séance d'essais samedi matin, avant de se mesurer à Hamilton et compagnie lors des qualifications en après-midi. La course est prévue dimanche.



Stroll, qui a fini 11e au Grand Prix de Russie il y a deux semaines, espère marquer ses premiers points de classement ce week-end en terminant parmi les 10 premiers coureurs à Barcelone.