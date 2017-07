Di Grassi décroche la position de tête pour la 1re course de FE à Montréal

MONTRÉAL - Lucas di Grassi a décroché la position de tête en prévision de la première course du programme double ce week-end en Formule électrique (FE) au ePrix de Montréal, relançant du même coup la course au championnat des pilotes.

Di Grassi, présentement deuxième au classement, a signé un chrono d'une minute et 22,869 secondes sur le circuit urbain de 2,75 km. Il a retranché 0,169 seconde au temps du meneur au championnat et champion en titre de FE, Sebastian Buemi.

«Ce n'est que la tâche no 1 de la course no 1, mais il reste encore la course à négocier, a déclaré di Grassi. Certes, nous commençons le week-end du bon pied, mais il reste encore beaucoup de choses à accomplir.»

La position de tête a rapporté trois points de classement à di Grassi, ce qui a réduit l'écart entre Buemi et di Grassi à seulement sept points.

Buemi aura du pain sur la planche pour limiter les dégâts en course. Le Suisse a écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ puisque des pièces qu'il a endommagées en détruisant sa voiture lors de la deuxième séance d'essais libres en matinée ont d être remplacées. Buemi partira donc 12e.

Stéphane Sarrazin partira de la deuxième place sur la grille, devant le coéquipier de Buemi chez Renault e.Dams, Nicolas Prost. Le top-5 a été complété par le détenteur du troisième rang au championnat, le pilote Mahindra Racing Felix Rosenqvist, et le pilote Techeetah Jean-Éric Vergne.