Essais F1: faux départ pour le Québécois Lance Stroll

BARCELONE, Espagne - Lance Stroll n'a pas connu l'entrée en scène espérée mardi aux essais hivernaux de la Formule 1 sur le circuit de Catalunya, en Espagne.

Stroll, qui est originaire de Mont-Tremblant, est sorti dès les premiers instants de la séance matinale et n'a effectué que 12 tours avant de devoir remiser sa voiture Williams. Le Québécois a notamment provoqué le premier drapeau rouge de la séance en commettant un tête-à-queue.



En dépit de ce faux-pas, il a disposé de suffisamment de temps pour signer un chrono d'une minute et 26,040 secondes. À la pause du midi, il occupait le septième rang au sein du peloton de neuf pilotes, à 5,057 secondes du Britannique Lewis Hamilton.



Le pilote Mercedes a signé le meilleur chrono en matinée en 1:20,983, retranchant près de deux secondes à ses plus proches poursuivants. Il a devancé le pilote Ferrari Kimi Räikkönen par 1,846 seconde et le détenteur de la troisième place, le pilote de Force India Esteban Ocon, par 2,062 secondes.



Après avoir passé plus de deux heures à l'écart de sa voiture, Stroll a été observé dans les paddocks, près des garages de Williams, en tenue de ville, sans sa combinaison de pilote.



Interrogée à connaître les circonstances entourant ses ennuis en piste, la relationniste de Williams, Ann Bradshaw, s'est faite avare de commentaires. Il est donc impossible, pour le moment, de connaître les motifs exacts de son absence en piste, ainsi que de déterminer s'il sera, ou non, de retour au volant de la FW40 pendant la séance d'après-midi.



Mince consolation pour Stroll, il n'est pas le seul à avoir connu des ennuis. Le pilote McLaren Stoffen Vandoorne a vu sa séance être écourtée en raison d'un problème avec son moteur Honda.