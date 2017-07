Felix Rosenqvist décroche la pole position au ePrix de Montréal

Felix Rosenqvist a décroché dimanche la position de tête en prévision de la deuxième course du week-end au ePrix de Montréal./Photo: archives AP

MONTRÉAL - Felix Rosenqvist a décroché dimanche la position de tête en prévision de la deuxième course du week-end au ePrix de Formule électrique (FE) de Montréal.

Rosenqvist, qui pilote pour Mahindra Racing, a signé un chrono d'une minute et 22,344 secondes pour s'emparer du premier rang sur la grille de départ. Il a devancé Sam Bird par 0,215 seconde, et Jean-Éric Vergne par 0,425.

Nick Heidfeld et Lucas di Grassi, le vainqueur de la première course du week-end et meneur au championnat des pilotes, ont complété le top-5.

Autre erreur de Buemi

Sebastian Buemi, le champion en titre de FE, a commis une erreur de pilotage pendant son tour de qualifications et a abouti loin derrière, en 13e position. Après avoir conclu son tour, Buemi a ouvert sa visière et s'est enfoui le visage dans ses mains, avant de hocher la tête en signe de désespoir. Le Suisse était conscient de l'importance du moment.

La position de tête était d'autant plus cruciale du fait qu'il s'agit de la 12e et dernière manche de la saison en FE. À l'issue de la course, le champion de la troisième saison sera couronné.

En vertu des trois points qui sont octroyés au détenteur de la pole position, l'écart entre Buemi et di Grassi est demeuré inchangé à 18 points en faveur du Brésilien.