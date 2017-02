Ferrari présente sa nouvelle monoplace conçue pour défier Mercedes

MARANELLO, Italie - Au moment où Ferrari a présenté sa nouvelle Formule 1 vendredi, ses pilotes sont demeurés prudents quant à savoir s'ils pourront défier Mercedes cette saison.

Les attentes étaient élevées l'année dernière après les trois victoires de Sebastian Vettel à ses débuts avec la Scuderia en 2015, quand il a aidé l'équipe à terminer deuxième au championnat des constructeurs derrière les dominantes Mercedes.



Ferrari n'a toutefois pas gagné une course l'an dernier et l'équipe a glissé au troisième rang, à 367 points de Mercedes et 70 derrière Red Bull.



Malgré ses commentaires prudents, le quadruple champion du monde a noté une amélioration marquée après avoir conduit la SF70H pour la première fois au circuit de l'équipe à Fiorano, et ce malgré une piste humide.



«C'est évidemment prématuré de porter un jugement, notamment en raison des conditions climatiques aujourd'hui, mais je dirais que cette voiture est un grand pas en avant, a déclaré le pilote allemand. Et vous pouvez voir à quel point c'est plaisant de conduire cette voiture.»

Son coéquipier Kimi Raikkonen, qui a remporté le dernier championnat des pilotes de l'équipe en 2007, a été le premier à aller en piste, partageant les 100 kilomètres autorisés en ce jour de tournage de façon égale avec Vettel.



«Nous n'avons certes pas roulé au maximum lors des premiers tours, mais la voiture semble bonne, a déclaré Raikkonen. Évidemment, ce n'est qu'un premier contact. Le vrai travail commencera seulement lors des essais à Barcelone à compter de la semaine prochaine. Mais jusqu'ici, tout va bien et nous allons bâtir sur ça.»



Le vétéran pilote finlandais — âgé de 37 ans — est enthousiaste à l'idée de rouler au volant d'une nouvelle voiture.



«J'aime l'allure de cette voiture, très différente de l'année dernière en raison des nouveaux règlements, a-t-il dit. L'équipe a fait un travail fantastique avec tous les petits détails.»



La SF70H revient à un rouge quasi intégral — la couleur traditionnel de Ferrari — avec quelques touches de blanc sur les ailerons avant et arrière. Le capot-moteur affiche également les couleurs du drapeau italien: blanc, rouge et vert.



Aileron plus large, aérodynamique et châssis retravaillés, la version 2017 de la Ferrari adopte le capot-moteur en forme d'aileron de requin, à l'instar de Renault et Sauber.



Elle est nommée SF70H pour commémorer le 70e anniversaire de Ferrari.