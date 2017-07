Formule E: «Une grande plateforme de développement des voitures de demain» -Patrick Carpentier

(98,5 Sports) - Après Mercedes, c'est au tour de Porsche d'annoncer qu'elle se lance dans l'aventure de la formule E. Cette décision ne surprend guère le pilote Patrick Carpentier, porte-parole du Grand Prix de formule Électrique de Montréal, puisque les progrès dans le développement du véhicule électrique sont fulgurants.

Le constructeur automobile Porsche inscrira une équipe au départ de la sixième saison du championnat de formule E de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Le manufacturier allemand a annoncé qu'il se joindra au circuit électrique à compter de la saison 2019-2020.

Il assure que c'est l'environnement parfait pour y développer de nouvelles technologies et travailler sur l'efficacité tout en faisant des économies.

Au dire de Patrick Carpentier, les défis principaux résident dans l'amélioration des batteries et des moteurs. Or, leur performence serait déjà renversantes.



«En comparaison des voitures de formule 1, la différence se situe surtout au niveau de la batterie et du moteur, a expliqué Patrick Carpentier. Un moteur à essence permet une puissance progressive tandis que le moteur électrique livre cent pour cent de sa puissance instantanément. Ça permet une accélération complètement folle.

«Le moteur électrique libère jusqu’à 275 chevaux-vapeur, a-t-il poursuivi. Le milieu électrique va devenir l’une des plus grandes plateformes de développement pour les voitures de demain. En une année, les équipes de Formule E ont déjà amélioré la régénération d’énergie de 50 % [à propos de la batterie]. C’est énorme. Je pense qu’on va voir prochainement des voitures [commerciales] avec une autonomie beaucoup plus grande.»

D'autre part, il a mentionné qu’une équipe de spécialistes a créé l’an passé un véhicule utilitaire sport (VUS) avec un moteur de 1700 de force. À son avis, un moteur d'une telle puissance pourra éventuellement se retrouver dans un bolide de course.

L’ancien pilote d’IndyCar et de Nascar a admis en ondes qu’il s’est converti assez récemment à la formule E. C'est en faisant de la recherche pour une voiture personnelle (une vieille VW Beetle avec un moteur à essence). «En faisant des recherches, j'ai trouvé une Beetle avec un moteur électrique qui fait 100 mètres en une seconde et quelques [centièmes]. Je me suis dit que ça n'avait aucun sens ! C'est là que j'ai commencé à découvrir les promesses de l'électrification des voitures...»

Patrick Carpentier n'a jamais piloté de formule E. Il embarquera pour la première fois dans un bolide aujourd'hui.

«Je vais conduire une voiture de formule E pour la première fois cette après-midi. J’ai vraiment hâte de faire des comparaisons [avec la IndyCar]. À Montréal, les voitures devraient atteindre 200 à 230 kilomètres/heure. C’est moins vite que la Formule 1, mais c’est en milieu urbain. J’ai bien hâte de voir une voiture aller à 200 km/h sur le boulevard René-Lévesque !»

C'est la troisième saison de formule E, cette année. Montréal, qui accueuille pour la première fois cette compétition internatrionale, est la dernière étape du championnat.

»»» Veuillez écouter l’entrevue accordée par Patrick Carpentier, vendredi matin, à l'émission Puisqu'il faut se lever.