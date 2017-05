GP d'Espagne: Lance Stroll connaît une course sans histoire

MONTMELO, Espagne - Lance Stroll a connu une course sans histoire, dimanche, et il a dû se contenter de la 16e place au Grand Prix de Formule 1 d'Espagne.

Le Québécois a pris le dernier rang parmi les pilotes qui ont pu franchir le fil d'arrivée, mais il peut se consoler en se disant qu'il a complété une deuxième course de suite. Stroll avait fini 11e au Grand Prix de Russie, il y a deux semaines.



Stroll est demeuré bien en retrait derrière le peloton au départ, une stratégie qui lui a permis d'éviter les nombreux accrochages qui se sont produits devant.



Le pilote Ferrari Kimi Raikkonen et celui de Red Bull Max Verstappen ont notamment été contraints à l'abandon après être entrés en contact dans le premier virage, alors que son coéquipier chez Williams Felipe Massa a été victime d'un accrochage avec Fernando Alonso.



Massa a subi une crevaison au pneu avant droit et un bris d'aileron, et en conséquence il a dû entrer aux puits. Le Brésilien est ressorti derrière Stroll, et il a dû travailler d'arrache-pied afin de remonter au classement.



Après être entré à son tour aux puits au 13e tour pour chausser des gommes tendres, Stroll est retourné en piste en 15e place. Il y est demeuré jusqu'à son deuxième arrêt au 39e tour, pour adopter cette fois-ci les gommes médiums.



Le pilote originaire de Mont-Tremblant est retourné en piste en 13e place, avant de brièvement grimper au 12e rang à la suite de l'abandon du pilote Mercedes Valtteri Bottas. Stroll n'a toutefois pu garder le rythme et a été dépassé successivement en fin de course par le pilote Sauber Marcus Ericsson, Alonso, Massa et même Jolyon Palmer.



La recrue âgée de 18 ans devra donc patienter encore au moins une course avant d'inscrire ses premiers points en carrière en F1. Le Grand Prix de Monaco aura lieu dans deux semaines, soit le 28 mai.