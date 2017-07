GP de Grande-Bretagne: Hamilton...et les autres

(98,5 Sports) - Lewis Hamilton demeure LE pilote à battre en F1 et l'écurie Williams commence à dériver. Voilà ce qu'on retient de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, dominé de la tête et des épaules par Hamilton. Lorsqu'il n'a aucun problème avec sa voiture, le Britannique semble tout simplement imbattable cette saison: en piste, il y a lui, et les autres.

Un billet de Philippe Laguë

Bien sûr, la Mercedes demeure la meilleure voiture du plateau; mais elle n’est pas aussi dominante que lors des trois saisons précédentes (et c’est tant mieux). Après tout, c’est un pilote Ferrari qui est le meneur au championnat.

Sauf que Vettel n’a plus qu’un petit point d’avance sur Hamilton et c’est ce dernier qui semble avoir le momentum: à Montréal, il était tout simplement intouchable et il aurait dû gagner le Grand Prix suivant, à Bakou, si son arceau de sécurité ne s’était pas décroché, le forçant à rentrer aux puits. N’oublions pas qu’il menait confortablement la course avant cette malchance aussi bête qu’inusitée.

En Autriche, une pénalité pour changement de boîte de vitesses pendant les qualifs lui a enlevé toute chance de victoire. Devant les siens, à Silverstone, il a rappelé à tout le monde qu’il était encore l’homme à battre en F1. Vettel a beau être premier au classement général, le favori, c’est Lewis Hamilton.

D’une part, en performance pure, les Mercedes semblent avoir repris l’ascendant sur les Ferrari. D’autre part, Hamilton a réussi à jouer dans la tête de Vettel, comme on a pu le voir en Azerbaïdjan. En début de saison, le Britannique respectait trop l’Allemand; il a dû se conditionner non pas pour le détester, mais pour en faire son ennemi numéro 1, l’homme à abattre. Sans état d’âme. Comme il l’avait fait auparavant avec Rosberg. Les deux se connaissaient depuis l’enfance et avaient une relation personnelle plutôt saine; mais lorsqu’ils sont devenus à la fois coéquipier et rivaux pour le championnat, Hamilton est devenu le chasseur et Rosberg, la proie. C’est ce qui semble se dessiner à ce stade de la saison, avec Vettel, cette fois, dans le rôle de la proie.

Un duel Hamilton-Vettel, avec Bottas (2e à Silverstone) et Ricciardo en embuscade, voilà qui promet.

Le pilote britannique Lewis Hamilton s'est permis une petite fantaisie à la suite de sa victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche. / Photo: AP / Frank Augstein

Williams à la dérive

L’autre constatation de cette première moitié de saison, c’est que Williams n’est plus la 4e force du peloton - la «meilleure des autres», après l’intouchable trio de tête (Mercedes, Ferrari, Red Bull). C’est clairement Force India qui occupe cette place: ses pilotes se qualifient régulièrement dans le Top 10 et engrangent des points à chaque course. Nico Hulkenberg, de son côté, tire Renault vers le haut et les Williams, pendant ce temps, semblent régresser, étant même parfois devancées par les Toro Rosso, en qualifs comme en course.

Williams, faut-il le rappeler, est la plus titrée des écuries de F1 après Ferrari. L’écurie britannique n’est plus dominante comme elle l’était dans les années 80 et 90, mais, à deux ou trois saisons près, elle se maintient dans le Top 5. De plus, elle peut compter sur un directeur technique de premier ordre : Paddy Lowe, un des architectes des trois titres de Mercedes. Et le nerf de la guerre, en F1, c’est évidemment l’argent. Or, à ce chapitre, les choses vont plutôt rondement chez Williams, qui bénéficie d’une fourniture moteur gratuite de Mercedes (en échange du contrat de Bottas) et d’une injection de capital de Lawrence Stroll, le père de Lance.

Lors de l’avant-dernière course, en Autriche, les Williams étaient pourtant larguées lors des qualifications. En course, Massa et Stroll ont réussi à sauver les meubles. Cela dit, soyons francs, une 9e ou une 10e place, ce n’est pas un exploit. C’est, au contraire, le minimum requis lorsqu’on pilote pour une écurie de ce calibre.

À Silverstone, Williams jouait à domicile et les résultats ont été encore plus décevants: Massa a terminé 10e et Stroll, 16e (et avant-dernier). Un niveau de performance inacceptable pour cette écurie. Pas décevant; inacceptable. Et lâchez-moi avec l’apprentissage: on est en F1.

L’apprentissage, ça se passe en F3 ou F2…

La voiture Williams de Lance Stroll / Photo: archives The Associated Press