GP de Hongrie : ce que la F1 a de pire à offrir

(98,5 Sports) - Je déteste l'Hungaroring. C'est un des pires circuits de la F1, conçu par Herman Tilke à l'époque où il n'avait pas encore compris que les dépassements constituent l'essence de la course automobile. Ses dernières réalisations sont nettement mieux réussies, mais la piste de course hongroise figure en tête de la liste de ses flops.

Un billet de Philippe Laguë

Neuf fois sur dix, le Grand Prix de Hongrie est un des plus ennuyants de la saison et il a encore fait honneur à sa réputation, dimanche. La course a été comme les qualifs : les deux Ferrari devant, suivies des deux Mercedes. Deux rebondissements : au départ, lorsque les deux Red Bull se sont touchées, entraînant l’abandon immédiat de Daniel Ricciardo ; et en fin de course, lorsque Valtteri Bottas a soufflé la 3e place à son coéquipier Lewis Hamilton.

Quoi d’autre ? Rien. Une procession. Ce que la F1 a de pire à offrir.

Cela dit, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. La F1 est en vacances pour un mois. La première moitié de la saison vient d’être complétée et il y a eu, il faut le dire, quelques bonnes courses. Et il y en aura d’autres au retour des vacances. Bien sûr, il y a Monza, où c’est souvent soporifique. Or, il y aussi Spa, Suzuka, et Austin. Sans oublier la pluie, qui rend les courses de F1 excitantes, même sur les pires circuits.

Autre point positif et non le moindre : à la mi-saison, trois pilotes sont en lutte pour le titre, ce qui est un de plus que lors des trois années précédentes, pendant lesquelles les Mercedes étaient intouchables. Respectivement 4e et 5e, Daniel Ricciardo et Kimi Raikkonen ne sont pas éliminés non plus. Ce sera plus difficile pour eux. Quoiqu’au au plan strictement mathématique, ce n’est pas impossible.

La voiture Ferrari de Sebatian Vettel franchit la ligne d'arrivée au Grand Prix de Hongrie,dimanche./Photo: AP/Andrej Isakovic

Williams : de mal en pis

Déjà évoquée dans le blogue précédent, la glissade des Williams se poursuit. Le dernier week-end a été rien de moins qu’une catastrophe, avec une 17e place sur la grille de départ pour Lance Stroll. Paul di Resta, venu remplacer un Felipe Massa malade, a fait encore pire avec la 19e place. Au moins, il a l’excuse de ne pas avoir disputé de Grand Prix depuis 4 ans.

Au cours des trois derniers Grands Prix, Stroll a roulé sur des circuits qu’il connaît, pour y avoir déjà couru en F4 et/ou en F3. Dire que les résultats n’ont pas été à la hauteur est un euphémisme : à Silverstone et à Budapest, il a été invisible – en qualifications comme en course. En Autriche, il a sauvé les meubles avec le dernier point disponible, après des qualifications désastreuses.

Une chose est sûre : l’écurie Williams n’est plus « la meilleure des autres » après les trois intouchables (Ferrari, Mercedes et Red Bull). Pire encore, elle se retrouve en fond de grille, avec les Sauber. Un résultat gênant quand on connaît les ressources de Williams.

Et pendant que Williams s’enfonce, McLaren ressuscite. Alonso et Vandoorne se sont qualifiés en 4e ligne, derrière les six « intouchables », et ils terminent tous les deux dans le Top 10. Là où bien peu de gens les voyaient en début de saison. Là où devraient être les Williams.