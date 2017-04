GP de Russie: une tonne de pression de moins sur les épaules de Stroll et Bottas

(98,5 Sports) - Le Grand Prix de Russie n'aura pas été le plus excitant (un commentaire qui revient souvent) mais il a été le théâtre de deux premières : première course complétée dans un GP pour le Québécois Lance Stroll et première victoire en carrière pour Valtteri Bottas en Formule 1. Ces deux pilotes ont ainsi brisé une barrière psychologique lors de cette quatrième épreuve de la saison. On pourra en mesurer les bienfaits lors du prochain Grand Prix d'Espagne, dans deux semaines.

Un billet de Philippe Laguë

Lance Stroll n’a pas disputé la course de sa vie, loin de là; il n’a même pas marqué de points, contrairement à son coéquipier. Le pilote montréalais s’est classé 11e, tout juste derrière Carlos Sainz Jr, qui l’avait harponné lors du Grand Prix précédent. Celui-ci a d’ailleurs récolté le dernier point disponible. Mais au moins, il a terminé la course. Mieux encore, il a réussi à garder la voiture en piste après un tête-à-queue au premier tour. Grosse frayeur!

Le coéquipier et mentor de Stroll, Felipe Massa, a quant à lui terminé 9e, récoltant des précieux points pour la troisième fois en quatre courses.

Récolter des points

Maintenant qu’il a réussi à terminer un Grand Prix, Stroll doit maintenant commencer à amasser des points lui aussi, car il a la monture nécessaire pour le faire. Depuis le début de la saison, l’écurie Williams est « la meilleure des autres », derrière les trois écuries de pointe (Mercedes, Ferrari et Red Bull). Autrement dit, Stroll dispose d’une voiture assez rapide pour se classer dans le Top 10, aux essais comme en compétition.

Les planètes sont bien alignées pour lui : il vient de s’enlever une tonne de pression des épaules et la prochaine course sera disputée sur un circuit qu’il connaît, ce qui n’était pas le cas des quatre premiers Grands Prix. S’il pouvait juste se classer un rang plus haut (10e), tout le monde serait content : il marquerait ainsi son premier point en F1, tout en grimpant d’un autre échelon dans sa progression.

Le pilote québécois Lance Stroll, lors du Grand Prix de Russie / Photo: The Associated Press, Sergei Grits

Bottas et le fantôme de Kovalainen

Valtteri Bottas a été le gagnant du jeu de chaise musicale qu’a déclenché la retraite-surprise de Nico Rosberg. Pour certains, il s’agissait d’une formidable occasion : il allait enfin disposer d’une voiture capable de gagner. Pour d’autres, il s’agissait d’un cadeau empoisonné : Bottas n’a signé que pour une seule saison. Il avait autant à gagner qu’à perdre, surtout avec un coéquipier comme Lewis Hamilton. Rappelez-vous comment Jacques Villeneuve avait laminé Heinz-Harald Frentzen. Ou, plus récemment, comment Vettel a littéralement humilié Webber.

En gagnant son premier Grand Prix à son quatrième départ avec Mercedes, Bottas s’est, lui aussi, enlevé une tonne de pression. Il doit maintenant assurer; Heikki Kovalainen, ça vous dit quelque chose ? Ancien espoir de la F1, Finlandais comme Bottas, il a eu la chance de courir avec une écurie de pointe (McLaren); il a gagné une course à sa première saison avec cette équipe. Puis, plus rien… Il a terminé sa carrière en queue de peloton, avec la défunte écurie Caterham.

Cela dit, Bottas a gagné son premier Grand Prix avec panache, réussissant un superbe départ et résistant jusqu’à la fin à la pression de Sebastian Vettel – quadruple champion du monde, faut-il le rappeler. Cette victoire ne doit rien à la chance ni à un concours de circonstances.

Elle doit impérativement être suivie par d’autres.