GP du Canada: une promenade au parc pour Hamilton!

(98,5 Sports) - Le pilote Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Formule 1 du Canada, dimanche. Valtteri Bottas, quant à lui, a pris le deuxième rang pour compléter le premier doublé Mercedes cette saison.

Le Britannique a du même coup signé sa troisième victoire cette saison, après celles acquises aux Grands Prix de Chine et d'Espagne. Il a devancé au fil d'arrivée Bottas par 19,783 secondes, et le pilote Red Bull Daniel Ricciardo par 35,297.

Le pilote Ferrari Sebastian Vettel, qui a endommagé sa voiture au départ, a effectué une belle remontée pour terminer quatrième, devant les voitures Force India de Sergio Perez et Esteban Ocon.

Hamilton, triple champion du monde, est le pilote actif qui compte le plus de victoires en carrière à Montréal, avec six (2007, 2010, 2012, 2015, 2016 et 2017).

Hamilton est devenu le premier pilote depuis Michael Schumacher, de 2002 à 2004, à l'emporter trois années de suite au Grand Prix du Canada, qui avait lieu sur le circuit Gilles-Villeneuve, dans le parc Jean-Drapeau.

Il s'est ainsi approché à une seule victoire du célèbre pilote allemand pour le plus grand nombre en carrière à Montréal, avec sept.

Le Québécois Lance Stroll, de l'écurie Williams, a fini la course au neuvième rang, tandis que son coéquipier Felipe Massa était contraint à l'abandon tôt dans l'épreuve.

(Avec La Presse canadienne)