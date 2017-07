Grand Prix d'Autriche : Zzzzzzzzz...

(98,5 Sports) - La cuvée 2017 du Grand Prix d'Autriche ne passera pas à l'histoire : Bottas a mené la course de bout en bout, devant Vettel et Ricciardo. Elle s'est terminée dans cet ordre et comme on dit en bon québécois, c'est ça qui est ça.

Un billet de Philippe Laguë

C’était, disons-le, une course soporifique - surtout si on compare aux deux précédentes. Mais, la F1 n’est pas différente du hockey ou du baseball : la saison est longue et il y a des moments moins excitants. C’est comme ça.

Cela dit, il y a des raisons de se réjouir : nous avons maintenant une lutte à trois pilotes. Avec cette deuxième victoire, Bottas se pointe troisième au classement, derrière Vettel et Hamilton, et il faudra compter avec lui. Ricciardo, lui, n’est jamais bien loin, comme le confirment ses 5 podiums d’affilée, incluant sa victoire à Bakou.

Derrière l’habituel trio Mercedes – Ferrari – Red Bull, on retrouve, règle générale, soit les Williams, soit les Force India. Pas en Autriche, où Romain Grosjean a disputé sa meilleure course depuis longtemps et s’est faufilé dans le Top 6. Le pilote Franco-suisse vise une place dans une écurie de pointe l’année prochaine et il lui faudra d’autres week-ends comme celui-là pour attirer l’attention.

Cela dit, les Force India sont des abonnées au Top 10 et encore une fois, leurs deux pilotes, réguliers comme des horloges, ont terminé dans les points : Perez a fini 7e tandis que Ocon est arrivé 8e.

La voiture Williams de Lance Stroll, au Grand Prix d'Autriche, dimanche. Photo: AP / Darko Bandic

Heureux dénouement pour Williams

Les Williams complètent le Top 10 (et récoltent les derniers points disponibles) avec la 9e place de Felipe Massa, suivi de Lance Stroll. Mine de rien, c’est une troisième course d’affilée dans les points pour le jeune pilote Montréalais.

C’est aussi un résultat inespéré pour l’écurie britannique, dont le week-end n’annonçait rien de bon. En qualifs comme lors des essais libres, les Williams ont été larguées et le directeur technique, Paddy Lowe, avouait n’y rien comprendre… On était loin de la forme affichée lors du Grand Prix précédent, à Bakou, alors que la victoire était à la portée de Massa avant son abandon. Sans oublier la course convaincante de Stroll, récompensé par son premier podium.

On attendait plus des Williams et on attendait plus de Lance Stroll : le jeune espoir canadien connaît bien la plupart des circuits européens, sur lesquels il a roulé en F4 et en F3. À Silverstone, dimanche prochain, il sera en terrain connu, tout comme en Hongrie, à Spa et à Monza. Avec une voiture comme la Williams, on attend de Lance qu’il se qualifie entre la 6e et la 10e place et qu’il termine dans les points. Encore plus sur des circuits où il a déjà couru.