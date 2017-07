Grand Prix de Hongrie: Ricciardo démontre qu'il faudra compter sur les Red Bull

BUDAPEST, Hongrie - Daniel Ricciardo a confirmé les ambitions de succès de Red Bull ce week-end au Grand Prix de Hongrie en se montrant le plus rapide des deux premières séances d'essais libres.

Sur un circuit où la puissance des moteurs en sortie de virage est limitée par son aspect technique et sinueux, les Red Bull ont confiance de faire jeu égal avec Ferrari et Mercedes en terme de vitesse.



Ricciardo a fait belle figure récemment, obtenant cinq podiums lors des six dernières courses.

L'Australien a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) de 0,183 seconde et Valtteri Bottas (Mercedes) de 0,201 seconde en après-midi.



Kimi Raikkonen (Ferrari) a surmonté une panne électrique qui l'a obligé à quitter la piste pendant la deuxième séance et il s'est classé quatrième, devant Lewis Hamilton (Mercedes).



Le Canadien Lance Stroll (Williams) s'est offert la 14e position en après-midi mais à plus de deux secondes (2,336 sec) du meneur. Son coéquipier Felipe Massa a obtenu le 15e chrono.



En matinée, Ricciardo a fait mieux que Raikkonen (0,234 sec) et Hamilton (0,372) sur le circuit de Hungaroring qui s'est révélé glissant malgré le temps chaud.



Une dernière séance d'essais libres est prévue samedi avant les qualifications.