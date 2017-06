Grand Prix du Canada: Hamilton domine la première séance

MONTRÉAL - Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a poursuivi sur sa lancée des deux dernières années au Grand Prix de Formule 1 du Canada et il dominé la première séance d'essais libres, vendredi.

Hamilton a été le seul pilote à rouler sous la la barre d'une minute et 14 secondes (1:13,809). Le Britannique est le pilote actif qui compte le plus de victoires sur le circuit Gilles-Villeneuve, avec cinq (2007, 2010, 2012, 2015 et 2016).



Il tentera ce week-end de devenir le premier pilote depuis Michael Schumacher, de 2002 à 2004, à l'emporter trois années de suite au Grand Prix du Canada - et de s'approcher à une seule victoire du célèbre pilote allemand pour le plus grand nombre de triomphes à Montréal, avec sept.



Le pilote de Ferrari Sebastian Vettel, qui mène au championnat des pilotes, a signé le deuxième meilleur chrono, en 1:14,007, tout juste devant l'autre pilote Mercedes Valtteri Bottas (1:14,046). Kimi Räikkönen (Ferrari), en 1:14,230, et Sergio Perez (Force India), en 1:14,578, ont complété le top-5.

Stroll 13e



Lance Stroll, qui découvrait le circuit pour la première fois de sa carrière, a commis quelques petites erreurs de pilotage qui lui ont coûté d'importantes fractions de seconde. Le pilote Williams a finalement signé le 13e temps, à 2,504 secondes de Hamilton.



Stroll, qui n'est âgé que de 18 ans, a tout de même pu profiter de l'occasion pour se familiariser avec la piste. Il a été le pilote le plus sollicité du plateau — avec Hamilton — en vertu d'un total de 36 tours en piste, essentiellement en pneus super tendres.