Grand Prix: on roule vite aux essais libres

MONTRÉAL - Le feu au ventre, Kimi Raikkonen a signé le meilleur temps de la première journée d'essais au Grand Prix de Formule 1 du Canada.

Raikkonen, qui avait signé sa première position de tête en 129 départs au Grand Prix de Monaco il y a deux semaines, avait finalement abouti en deuxième place sur le podium, derrière son coéquipier chez Ferrari, Sebastian Vettel. À la télé, pendant que Vettel était tout sourire pour recevoir le trophée, le Finlandais affichait une mine déconfite.

Vendredi, le Finlandais âgé de 37 ans s'est vengé et a été le seul à franchir la barre d'une minute et 13 secondes (1:12,935). Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a signé le deuxième temps, à 0,215 seconde, suivi de Vettel, à 0,265.



Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a suivi en quatrième position en 1:13,310, tout juste devant le pilote Red Bull Max Verstappen (1:13,388). Ce dernier a provoqué un drapeau rouge alors qu'il restait environ 20 minutes à la deuxième séance, après qu'un problème technique l'eut contraint à immobiliser sa voiture en bordure de piste dans le virage no 1.



Lance Stroll, qui découvrait le circuit pour la première fois de sa carrière, a testé les limites de sa Williams et commis quelques erreurs de pilotage qui lui ont coûté d'importantes fractions de seconde. Le Québécois a finalement signé le 17e temps, à 2,305 secondes de Raikkonen.



En matinée, Hamilton avait été le plus rapide en 1:13,809.



La plupart des pilotes ont chaussé des gommes ultra tendres en après-midi, comme cela avait été le cas pour les six plus rapides en matinée. Pour l'instant, elles semblent être plus performantes sur le circuit montréalais que les super tendres et les tendres.



Le circuit Gilles-Villeneuve étant poussiéreux, de nombreux pilotes ont valsé pendant cette première journée d'essais. Vettel, Raikkonen, Bottas, Romain Grosjean (Haas) et Stoffel Vandoorne (McLaren) ont figuré parmi les victimes, même si aucun dégât n'a été signalé.



Fernando Alonso, qui connaît une saison cauchemardesque chez McLaren, a dû écourter sa séance en piste en matinée en raison d'un problème de boîte de vitesses. L'Espagnol, qui songe à quitter la F1, a tout de même pris le temps de saluer la foule en s'extirpant de sa voiture.



Après des travaux intensifs sur sa McLaren, il est retourné en piste dans la dernière demi-heure de la deuxième séance d'essais et a signé le 13e temps.



Les deux séances se sont déroulées dans des conditions idéales, c'est-à-dire sous un ciel partiellement nuageux et une température avoisinant les 21 degrés Celsius.



Une troisième séance d'essais libres sera présentée samedi matin, avant la tenue des qualifications en après-midi.