Hamilton mérite sa 5e pole position en carrière à Silverstone

SILVERSTONE, Royaume-Uni - Le Britannique Lewis Hamilton a mérité la cinquième pole position de sa carrière au Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne dans des conditions pluvieuses samedi, devant ses rivaux Ferrari Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel.

Le pilote Mercedes a complété la troisième séance de qualifications avec un temps de 1 minute 26,600 secondes devant ses supporters, qui ont chaleureusement applaudi le triple champion du monde de Formule 1 au terme d'une semaine où Hamilton a essuyé plusieurs critiques pour avoir été le seul pilote à ne pas participer à un événement promotionnel à Londres.



«Je me sens à merveille, surtout avec un tel public autour de la piste, a déclaré Hamilton. Ces conditions climatiques typiques de l'Angleterre sont celles dans lesquelles nous avons appris à piloter. Je suis à l'aise dans de telles conditions.»



Raikkonen a inscrit un temps de 1m27,147 tandis que Vettel a fait stopper le chronomètre, à 1:27,356.



Valtteri Bottas, meneur au classement des pilotes, a réalisé le quatrième temps (1m27,376) mais il sera décalé de cinq places en vue de la course de dimanche lorsqu'il a été forcé de changer la boîte de vitesses de sa Mercedes.



Grâce à sa prestation, Hamilton a récolté la 67e position de tête de sa carrière, une de moins que le détenteur du record de tous les temps, l'Allemand Michael Schumacher. Par ailleurs, le Britannique a sans doute été soulagé d'apprendre qu'il ne serait pas pénalisé par les commissaires de course, qui ont jugé qu'il n'avait pas bloqué le chemin au bolide Haas du Franco-Suisse Romain Grosjean lors des qualifications.

Stroll en a arraché

De son côté, le Québécois Lance Stroll, sur Williams, a inscrit le 16e temps, en 1:42,573, mais occupera la 15e case sur la grille de départ en raison d'une pénalité imposée à Fernando Alonso. Son coéquipier Felipe Massa a terminé un échelon devant Stroll, en 1:31,482.



Éliminé à l'issue de la première séance de qualifications, Stroll a fait connaissance avec des conditions qu'il n'avait jamais affrontées jusque-là en Formule 1.

«Ce n'est pas la journée qu'on voulait, a reconnu Stroll. Ç'a été très difficile avec la pluie puis le temps sec et on n'a pas pu tout mettre ensemble. Les pneus lisses étaient la bonne stratégie à employer vers la fin, mais on a manqué de temps pour faire la deuxième qualification», a déclaré le Montréalais.