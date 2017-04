Hamilton respecte-t-il trop Vettel ?

Un billet de Philippe Laguë

Quelque chose m’a frappé au départ du troisième Grand Prix de la saison : la facilité avec laquelle Sebastian Vettel a dépassé Lewis Hamilton au premier virage. Imaginez le même scénario avec Nico Rosberg à la place de Vettel ; croyez-vous vraiment que Hamilton aurait baissé les bras ? Il aurait été plus agressif, j’en suis convaincu. Il y aurait peut-être même eu accrochage…

Avec Vettel, Hamilton a été, au contraire, très sportif. C’est bien. Très bien. Les deux champions du monde s’estiment et se respectent : on le voit aussi après la course, dans l’antichambre du podium et sur le podium. Une lutte entre gentlemen, ça fait une mèche qu’on n’a pas vu ça en F1 !

Je me pose néanmoins une question : avec la retraite de Rosberg, Hamilton a-t-il perdu son meilleur ennemi ? Autrement dit, aura-t-il moins le couteau entre les dents - ou les dents moins serrées ? Pensez aux Canadiens de Montréal lorsqu’ils affrontent les Bruins de Boston : ils jouent toujours (ou presque) avec plus d’intensité.

Je n’irais pas jusqu’à dire que la motivation de Lewis Hamilton a baissé depuis le départ de Rosberg ; au contraire, le Britannique sait très bien qu’il a perdu le championnat par sa propre faute, l’an dernier. N’eût été de quelques départs ratés, il ferait partie du cercle très fermé des quadruples champions du monde. Et il le sait.

Non seulement le sait-il, mais la chose l’agace profondément. Pourquoi ? Parce que Hamilton ne respectait pas Rosberg. Pas de haine, mais pas de respect non plus. C’est pire.

Triple champion du monde, Hamilton respecte Vettel, le seul à être plus titré que lui chez les pilotes actifs. Le respecte-t-il trop ? Là est la question. Cela dit, une saison de F1, c’est long… Il reste encore 17 Grands Prix et tout peut arriver : blocage, accrochage… Si un incident impliquant Hamilton et Vettel survient, on verra si le premier respectera autant le deuxième.

En attendant, ne boudons pas notre plaisir : à la lumière des trois premières courses de la saison, il est clair que deux écuries peuvent gagner des courses, ce qui est déjà une de plus que la saison dernière… Et n’oublions pas Red Bull, pas très loin derrière.

Stroll : non coupable mais…

Au chapitre du spectacle, les deux dernières courses ont comblé les amateurs de F1. Les fans canadiens vont cependant devoir patienter avant de célébrer les premiers points de Lance Stroll : pour ça, il faudrait d’abord qu’il termine une course. Il faut quand même être juste : ce qui est arrivé à Bahreïn n’est pas de sa faute. Les commissaires ont d’ailleurs pénalisé Carlos Sainz Jr. pour l’avoir éperonné à la sortie des puits.

Tout ça fait partie de l’apprentissage, je suis bien d’accord. Mais le jeune homme devra aussi apprendre à ne pas être à la mauvaise place au mauvais moment. L’indulgence et la patience ne font pas partie du vocabulaire de la F1.