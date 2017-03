Hamilton s'assure la position de tête du Grand Prix d'Australie

MELBOURNE, Australie - Auteur du meilleur tour sur le circuit d'Albert Park qui lui a permis d'égaler le record de six positions de tête d'Ayrton Senna au Grand Prix d'Australie, Lewis Hamilton était étonné de ne pas avoir été encore plus rapide.

Les nouveaux règlements techniques et les pneus plus larges ont été adoptés pour rendre les Formule 1 plus rapides et, peut-être, réduire la domination de Mercedes. Hamilton a toutefois maintenu le statu quo pour Mercedes, même si Ferrari a montré qu'elle sera au plus fort de la lutte.

Sebastian Vettel s'est intercalé entre les pilotes Mercedes en signant le deuxième chrono en qualifications, et son coéquipier chez Ferrari Kimi Raikkonen est installé au quatrième rang.

Les chronos ont continué de s'améliorer par rapport aux trois séances d'essais libres et Hamilton a signé son temps le plus rapide en qualifications en une minute 22,188 secondes. Cette performance lui a permis d'obtenir sa 62e position de tête en F1, devancé seulement par Michael Schumahcer (68) et Senna (65), et d'abaisser le record du tour inscrit par Vettel lors de la troisième séance.

Hamilton a roulé plus d'une seconde en deçà de la pole de l'an dernier, mais «nous avons pensé que ce serait plus que cela.»

«Peut-être est-ce la piste. C'est plus frais aujourd'hui. Je suis sûr que pendant la saison, ça va être beaucoup plus rapide.»