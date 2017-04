Hydro-Québec, un parternaire naturel de la Formule E à Montréal

Le maire de Montréal, Denis Coderre

MONTRÉAL - Hydro-Québec s'associe comme partenaire des courses de Formule E qui se dérouleront les 29 et 30 juillet au centre-ville de Montréal.

Montréal a déjà engagé quelque 24 millions $ dans la course de Formule E, le grand prix de voitures électriques qui se tiendra les 29 et 30 juillet dans les rues de la métropole, mais le maire Denis Coderre demeure vague sur les retombées économiques attendues, disant vouloir évaluer celles-ci après coup.

M. Coderre était en compagnie du président-directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, mardi, pour annoncer que la société d'État sera le principal commanditaire de l'événement, à hauteur de 850 000 $.

Le maire a fait valoir que la Ville a déjà investi 14 millions $ pour la réfection du revêtement du circuit routier, une dépense qui était nécessaire de toute façon dans le cadre de la réfection des rues endommagées.

L'autre 10 millions $ doit servir à l'achat d'équipements divers visant à assurer la sécurité des pilotes, notamment des glissières et des blocs, une dépense qui ne sera pas récurrente puisque l'on se servira de cet équipement au moins pour les trois années de la durée du contrat actuel avec les responsables de la Formule E.

Denis Coderre a toutefois tenu à préciser que les retombées d'un tel événement, selon lui, vont bien au-delà des espèces sonnantes et trébuchantes auxquelles on peut s'attendre du côté de l'hôtellerie et de la restauration, par exemple. Le maire affirme que cet événement aidera à positionner Montréal comme une capitale du savoir-faire en matière d'électrification des transports, avec des retombées dans le domaine de la recherche et du développement, notamment.

Éric Martel, pour sa part, estime que la commandite d'Hydro-Québec est tout à fait naturelle pour un événement de ce genre.