«Jacques est dur avec Lance» - Dumontier

François Dumontier.

(98,5 sports) - Le promoteur du Grand Prix du Canada, François Dumontier, ne partage pas du tout l'opinion de Jacques Villeneuve concernant Lance Stroll.

Villeneuve a déclaré à Alain Crête à l’émission Puisqu’il faut se lever, lundi, que Stroll «semblait blasé et qu’on avait l’impression qu’il s’en foutait».

L’ex-champion du monde a ajouté qu’il s’attendait à plus du jeune pilote québécois et qu’il fallait s’inquiéter.

«Jacques est dur avec Lance depuis le début de la saison, a déclaré Dumontier, Lance est jeune, il fait partie d’une équipe qui se cherche un peu et qui se retrouve au milieu du peloton.»

Le promoteur a tenu à dire que le jeune pilote de l’écurie Williams avait terminé ses deux dernières courses.

«Il participera à son premier Grand Prix du Canada le dimanche 11 juin, lui qui n’a jamais couru à Montréal. Il faut laisser la chance au coureur», a mentionné Dumontier qui ressent une effervescence et un engouement pour la course qui sera présentée dans quelques semaines en raison de l’arrivée de Stroll en F-1.

«Sa venue aide beaucoup, a-t-il admis. Il y a un effet Lance. Les gens attendaient la venue d’un pilote québécois. C’est une année festive pour nous, combinée au 150e anniversaire du Canada, au 350e anniversaire de la ville de Montréal et au 50eanniversaire de la F-1 au pays.»

Parlant de Villeneuve, son nom n’a pas été retenu parmi les cinq pilotes qui figureront sur des timbres émis par Postes Canada pour souligner les 50 ans de la présence de la Formule un au Canada.

«On a dû choisir parmi 268 pilotes qui ont participé au Grand Prix du Canada depuis 1967. On a retenu ceux qui ont marqué l’événement à travers leur décennie, a mentionné Dumontier. Et on doit admettre que le Grand Prix du Canda n’a pas été le meilleur de Jacques au cours de sa carrière.»

Les cinq grands pilotes représentant chacun une décennie des 50 ans d’histoire de la F-1 au Canada, sont Jackie Stewart, Gilles Villeneuve, Ayrton Senna, Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

Selon Dumontier, par son geste, Postes Canada reconnaît que le Grand Prix de F-1 disputé à Montréal est un événement national, car il est le plus important événement sportif au pays.