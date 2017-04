Journée en demi-teinte pour Stroll au Grand Prix de Bahreïn

SAKHIR, Bahreïn - Même s'il a obtenu un prometteur sixième chrono à la première séance d'essais libres en prévision du Grand Prix de Bahreïn, Lance Stroll avait certaines sources de préoccupation à l'issue de sa journée de travail.

«Tout s'est bien déroulé à de la première séance, a dit le pilote recrue de l'écurie Williams. Je me sentais bien dans la voiture. J'ai tout de suite compris quoi faire. À la deuxième, je ne me sentais plus aussi à l'aise dans la voiture. Je n'avais pas les mêmes sensations. Je ne sais pas pourquoi. Il faut voir ce qui s'est passé.»



Stroll, natif de Montréal, a même connu un problème qui l'a obligé à sortir de la voiture vers la moitié de la deuxième séance.



«Mes pieds étaient en train de brûler. J'ai dû sortir de la voiture, car cela me faisait trop mal. La douleur était beaucoup trop intense pour continuer. Il devait forcément y avoir un problème sur la voiture.»



Stroll s'est finalement contenté du 16e temps en soirée, terminant à 1,3 seconde et neuf positions de son coéquipier Felipe Massa.