L'entourage de Stroll ne doit pas le garder dans la ouate, selon Villeneuve

(98,5 sports) - S'il faut en croire Jacques Villeneuve, la saison de Formule 1 s'annonce spectaculaire, palpitante et haute en couleur.

Selon le prestigieux chroniqueur du réseau Cogeco, la première course de la saison de F-1 est le prélude de ce qui se passera cette année et il faut s’attendre à une belle saison.

«Melbourne a représenté mes attentes, a déclaré Villeneuve au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois. Il faut espérer que ça va durer, car ça va nous garder en haleine très longtemps.»

L’ex-champion du monde prévoit qu’il y aura beaucoup d’évolution au cours de la saison et que les voitures vont être à peu près deux secondes plus rapides à la fin de la saison.

«En virage, les voitures sont vites, ça se voit, c’est pour cela que l’on a vu de grandes différences entre coéquipiers, c’est redevenu une formule pour les pilotes. Pour certains, ça va trop vite. Les pilotes peuvent être combatifs tout au long de la course et la bataille s’est faite sur le circuit et non pas dans les stands. On a vu du bon pilotage, ce fut une course palpitante. D’habitude, Melbourne est l’une des courses les plus plattes de l’année», a analysé notre chroniqueur.

Villeneuve se réjouissait de la victoire de Ferrari à la première course de la saison.

«Quelle course! C’était parfait, c’était excellent. On a vu que la Ferrari était facile à piloter. Vettel (Sebastian) pouvait aller vite, a-t-il commenté. La F-1sans Ferrari n’aurait pas de sens. Ferrari est à part. Ferrari et Formule 1 font partie de l’histoire. Le fait que ce soit une victoire de Ferrai c’est bon, mais aussi le fait que ce ne fut pas une victoire Mercedes.»

Villeneuve a également déclaré que la victoire de Ferrari n’était pas chanceuse.

«Ce fut une victoire qui a été gagnée à la force des poignets. Ils la méritaient parce qu’ils ont mieux travaillé. La voiture est bien née», a-t-il lancé.

Villeneuve a aussi prétendu que Mercedes avait perdu l’habitude de comment bien gérer une bonne stratégie de course et il croit que le succès de Ferrari ne sera pas le dernier, car elle est l’unique équipe avec deux pilotes d’expérience (Vettel et Kimi Raikkonen ) et que cela va énormément les aider.

Première expérience de Stroll

Villeneuve n’a pas hésité à analyser le travail de Lance Stroll qui a connu son baptême de la F-1 à Melbourne.

«Je dirais que fut 50/50. La bêtise, il l’a faite samedi pendant les essais quand il s’est sorti de piste et qu’il a endommagé la boîte de vitesse. Ça a créé un engrenage négatif qui a été coûteux. Ses sorties de piste aux essais hivernaux ont créé un stress supplémentaire. Il doit relaxer, il a un pilotage très agressif et les voitures n’aiment généralement pas ce genre de pilotage», a-t-il dit.

Villeneuve n’avait pas les données pour affirmer si c’est le style de pilotage de Stroll qui a fait en sorte qu’il a connu des ennuis de frein.

«Je n’ai pas toutes les réponses à ce sujet, mais il faudra qu’il s’améliore à ce sujet, Melbourne demande beaucoup aux freins. Il n’aura pas ce souci-là en Chine et ça devrait mieux aller pour lui».

‘Est-ce que son expérience à Melbourne lui sera utile dès la deuxième course de la saison’, lui a demandé Langlois.

«Ça dépend, si on lui a dit qu’il a été génial, Melbourne ne lui aura rien servi, mais si on lui dit : ‘Voici ce que tu aurais pu faire de mieux, voici les erreurs, voici ce que tu as fait de bien.’ Si c’est un résumé réel qui lui est fait, ça va être utile, mais si on lui répète que tout a été beau, ce sera inutile. Ça va dépendre de son entourage. La pire des choses à faire serait de le garder dans la ouate. Les jeux sont finis, c’est la F-1, il n’y a plus de ouate.»

Villeneuve commente aussi tout l’aspect psychologique en F-1. Il parle également du rôle de Felipe Massa aux côtés de Stroll.

«Massa sait qu’il est là pour aider Lance, mais est-ce que le jeune va écouter? Moi à 18 ans, ce n’était même pas la peine que quiconque me dise quoi faire, a lancé Villeneuve en riant. Aujourd’hui, j’écoute un mot sur deux. Je réfléchis à ce qu’on me dit.»

Villeneuve explique aussi pourquoi, il n’aurait jamais pu conduire une Ferrari.