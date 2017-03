Lance Stroll inscrit le 5e temps à Barcelone

BARCELONE, Espagne - Le pilote québécois Lance Stroll a signé le cinquième temps de la journée aux essais de Formule 1, mercredi.

Stroll, qui avait connu des moments difficiles la semaine dernière au circuit de Catalunya, a pu effectuer 59 tours de piste en partageant le volant avec son coéquipier chez Williams, Felipe Massa.

« Ça a bien été aujourd'hui. On a fait beaucoup de tours moi et Felipe. Lui ce matin, moi cet après-midi. C'est positif. J'ai appris comment la voiture réagit sur les pneus super tendres. C'était ma première fois sur ce type de pneus », a indiqué le Québécois.

« J'ai passé plus de temps dans la voiture. Il me faut des tours maintenant juste pour m'habituer au bolide. C'est une étape dans la bonne direction. »

Le meilleur chrono de la recrue de 18 ans a été d'une minute 20,579 secondes (1:20,579), à 1,269 seconde du premier rang appartenant au pilote Mercedes Valtteri Bottas (1:19,310).

La séance a été encourageante pour Williams, alors que Massa a pris le deuxième rang, à seulement 0,110 seconde de Bottas.

Massa a de nouveau impressionné à bord de sa Williams. Le Brésilien, sorti de sa retraite pour remplacer Bottas, qui a hérité du volant chez Mercedes quand Nico Rosberg a pris sa retraite, avait été le plus rapide mardi, lors de la première des quatre dernières journées d'essais avant le premier Grand Prix de la saison, le 26 mars, en Australie.

Le chrono de Bottas a éclipsé son meilleur temps réalisé la semaine dernière par près de quatre dixièmes. Son temps de la semaine dernière était le plus rapide sur ce circuit depuis les changements de configuration effectués il y a une dizaine d'années.

Après l'ajout d'une chicane en 2007, le temps le plus rapide avait été établi par Mark Webber, sur Red Bull en 2010, en 1:19,995.

Kimi Räikkönen a effectué une sortie de piste en après-midi, envoyant sa Ferrari dans la barrière de sécurité autour du troisième virage. Le Finlandais a tout de même réalisé le troisième meilleur temps, à un peu plus d'une seconde de Bottas. Le pilote Red Bull Max Verstappen a suivi en quatrième position, lui qui a passé le plus de temps en piste en effectuant 102 tours.

Lewis Hamilton a pris la relève de Bottas en après-midi, mais le triple champion du monde s'est concentré sur de longs passages en piste. Il a terminé tout juste derrière Stroll avec un tour en 1:20,702.

Les voitures ont été modifiées pour la saison 2017. Plus larges, plus basses et dotées de pneus plus larges, les voitures sont plus aérodynamiques et plus rapides qu'au cours des dernières années.

Les essais se poursuivront jeudi et vendredi.