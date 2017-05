Lance Stroll : l'espoir invisible au GP d'Espagne

(98,5 Sports) - Il devient de plus en plus difficile d'être indulgent avec Lance Stroll. Les chiffres du Grand Prix d'Espagne sont désolants : 18e en qualifications (sur 20) et 16e en course (sur 16). Bon dernier. Et ces résultats consternants ne sont atténués par aucune explication technique ou incident de course. Si Lance Stroll a roulé en queue de peloton tout le week-end, c'est parce qu'il a été lent. Point final.

Un billet de Philippe Laguë

Lors des quatre premiers Grands Prix de la saison, le pilote montréalais avait au moins l’excuse de ne pas connaître les circuits ; à Barcelone, cette excuse ne tenait plus. Il pourrait y conduire les yeux fermés tant il connaît bien cette piste. Et pourtant, il a été invisible tout le week-end.

Ceux et celles qui suivent le moindrement la F1 savent aussi que ce n’est pas la Williams qui est en cause. Avec la même voiture, Felipe Massa s’est encore une fois qualifié dans le Top 10 (9e). Le Brésilien n’a pu vraiment se démarquer dans la course à cause d’un accrochage, mais il a, une nouvelle fois, laminé son jeune coéquipier aux essais. Et là, ça commence à devenir préoccupant.

Stroll ne risque pas de perdre son volant : son père est actionnaire de l’écurie Williams. Il risque cependant de perdre beaucoup plus en s’ajoutant à la longue liste des pilotes payants qui ont été capables de s’acheter des volants en F1 sans rien gagner. Il n’y a que des résultats qui peuvent acheter une crédibilité et une réputation.

Le problème de Lance Stroll, comme l’a souligné avec justesse Jacques Villeneuve, c’est qu’il est arrivé en F1 ultra-préparé et ce faisant, il n’a pas d’excuses.

La Mercedes de Lewis Hamilton qui file à vive allure au GP d'Espagne, dimanche. / Photo: AP

Le train Hamilton

Un « connaisseur » écrivait sur ma page Facebook il y a quelques jours que Lewis Hamilton était le pilote le plus surestimé de la F1. Il pense sans doute la même chose de Sidney Crosby. Ou de Tom Brady. Ou de LeBron James.

Sérieusement, Lewis Hamilton a montré, encore une fois, qu’il était le meilleur attaquant de la F1 en remportant le Grand Prix d’Espagne après avoir effectué un dépassement « à la Hamilton » aux dépens de Sebastian Vettel.

« Like a train », a commenté, impuissant, le pilote allemand sur sa radio. Comme un train. Faut-il rappeler que Hamilton n’a pas dépassé un pied de céleri ? Vettel est un quadruple champion du monde et il a remporté deux courses depuis le début de la saison.

Lui-même triple champion du monde, Lewis Hamilton a ainsi remporté sa 55e victoire en carrière, ce qui le place au 2e rang de l’histoire de la F1 moderne.

Pas pire pantoute pour un pilote surestimé…

Le pilote Lewis Hamilton, juste derrière la voiture de Sebastian Vettel, va le dépasser un instant plus tard./ Manu Fernandez / The Associated Press