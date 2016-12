Le champion du monde de F1 se retire! (vidéo)

(98,5 Sports) - Au sommet de sa gloire et à la surprise générale, Nico Rosberg annonce la fin de sa carrière en Formule Un à l'âge de 31 ans.

Le pilote allemand a enlevé dimanche dernier son premier titre de champion du monde de Formule 1. «Je suis au sommet, ça paraît bien», a-t-il écrit, vendredi, sur sa page Facebook.

Sacrifices Rosberg, qui 34 ans plus tard a répété l'exploit son père Keke, a notamment fait mention des sacrifices et du prix à payer pour sa famille. Il dit avoir atteint son rêve d'être champion et sentir que c'est la chose à faire maintenant qu'il est au sommet.

«J'ai pris ma décision lundi soir. Après avoir réfléchi une journée, les premières personnes que j'ai informées furent Vivian (sa femme) et Georg (Nolte, membre de son équipe), puis Toto (Wolff)», le patron de l'écurie Mercedes.

L'écurie a déclaré sur son site Internet que Rosberg «cessera de courir en Formule 1 immédiatement».

Rosberg a remporté 23 courses et signé 30 positions de tête en carrière.

Le champion était venu saluer les employés de Mercedes F1 cette semaine :

En pleine gloire

Même si l'annonce survient au lendemain de son plus glorieux titre, Rosberg s'excuse presque auprès de son écurie.

«La seule chose qui rend cette décision difficile pour moi, c'est que je mets ma famille de course dans une situation difficile, écrit-il encore. Mais Toto a compris. Il a su tout de suite que j'étais sûr de moi et que cela m'a rassuré. Mon plus grand succès en F1 sera toujours d'avoir remporté le championnat du monde avec cette incroyable équipe, les Flèches d'argent.»

Rosberg a fait part de sa décision, aujourd'hui, sur sa page Facebook: