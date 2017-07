Le départ est donné pour la formule électrique à Montréal

(98,5 Sports) - Hong Kong, Marrakech, Buenos Aires, Mexico City, Monaco, Paris, Berlin et New York ont été les villes qui ont accueilli cette année le ePrix. C'est maintenant au tour de Montréal de servir de circuit pour le Grand Prix de formule électrique (FE), qui aura lieu toute la fin de semaine.

Les 20 pilotes disputeront les deux dernières manches du championnat. Ainsi, les Montréalais auront droit à la course qui déterminera le couronnement du champion.

Le Suisse Sébastien Buemi (157 points) et le Brésilien Lucas di Grassi (147 points) sont engagés dans la lutte pour le titre en FE. Seulement 10 points séparent les deux pilotes dans la course au titre de la troisième saison de Formule électrique avant la présentation des deux dernières épreuves du calendrier, qui seront disputées aujourd’hui et demain dans les rues de Montréal.