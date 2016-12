Le GP de retour à Montréal en 2017

MONTRÉAL - Montréal aura son Grand Prix de Formule 1 en 2017. Le maire Denis Coderre a confirmé qu'une entente de principe est intervenue entre les différentes parties, assurant ainsi la présentation de la 50e édition de l'événement dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la ville en juin prochain.

Cette annonce survient le jour même où le promoteur de l'événement a fait savoir que les billets pour l'édition 2017 seront mis en vente dès jeudi matin.



L'incertitude planait sur la prochaine édition du Grand Prix du Canada depuis la publication, fin septembre, du calendrier 2017, où Montréal y figurait à titre provisoire seulement.



En juin dernier, l'ex-grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, avait déjà remis en question la pérennité de la course montréalaise en affirmant que le promoteur et la Ville de Montréal ne respectaient pas les conditions de l'entente conclue en 2014 et valable jusqu'en 2024. Celle-ci prévoyait des investissements de 32,6 millions $ pour moderniser les garages, la tour de contrôle et l'antenne médicale du circuit.



Sans dévoiler les détails de l'entente de principe, M. Coderre a soutenu que l'imbroglio au sujet de la réalisation de ces travaux est réglé et qu'ils seront complétés en 2019. Il a par ailleurs promis qu'une fois l'entente finalisée, tous les détails seront rendus public puisqu'un vote du conseil municipal sera nécessaire.



La saison 2017 du championnat de F1 se mettra en branle le 26 mars à Melbourne, en Australie. Le Grand Prix du Canada sera pour sa part présenté le week-end des 9, 10 et 11 juin sur le circuit Gilles-Villeneuve de l'île Notre-Dame.



Rappelons que le championnat des pilotes de l'actuelle saison se jouera dimanche, lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Rosberg devance son coéquipier chez Mercedes de 12 points au classement général­.