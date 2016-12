Le Grand Prix de Monza est là pour rester

MILAN - Le club automobile italien (ACI) a annoncé qu'il avait conclu une entente avec le patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, pour maintenir le Grand Prix d'Italie à Monza pour les trois prochaines années.

Ecclestone et le président de ACI, Angelo Sticchi Damiani, en étaient déjà venus à une entente verbale en septembre.



Sticchi Damiani a déclaré qu'?avec beaucoup de travail, malgré une tonne de difficultés, nous avons officiellement signé le contrat pour Monza.?



Si les détails n'ont pas été dévoilés, l'entente serait d'une valeur de 68 millions d'euros (72 millions $), un peu moins que les 25 millions euros (26,5 millions $) par an exigés par Ecclestone.



Aucun circuit n'a accueilli plus de courses de F1 que Monza, qui figurait au calendrier inaugural en 1950 et qui a passé son tour une seule fois en 1980 quand Imola a présenté le Grand Prix d'Italie.



Le prochain Grand Prix d'Italie est prévu le 3 septembre 2017.