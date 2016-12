Le jeune Lessard champion 2016 de la série CARS Super Late Model Tour

(98,5 Sports) - Le Beauceron Raphaël Lessard a été couronné champion de la série CARS Super Late Model Tour, samedi. À vrai dire, le jeune de 15 ans n'avait qu'à prendre le départ de l'épreuve pour s'assurer du titre. Raphaël est devenu le second non-américain à être champion de la série, le premier étant Mario Gosselin en 1997. Il est également le plus jeune canadien à remporter une série de stock car américaine.

«Je ne peux assez remercier l’équipe de David Gilliland, ma Toyota Camry était une fois de plus parfaite. Je n’aurais jamais pu gagner le championnat sans eux, je ne pouvais pas demander mieux comme équipe. Je tiens aussi à remercier mon chef d’équipe Seth Smith qui a cru en moi dès le début, ainsi que mes parents qui me suivent depuis que je suis tout petit et qui n’ont jamais arrêté de me supporter. J’aimerais également remercier mon agent Robert Desrosiers sans qui tout ça ne serait pas possible, ainsi que Toyota, TRD, CSX, Team Coach Imaging et JBL Audio», de dire un Raphaël ému d’avoir remporté le championnat.

Fidèle à son habitude, Lessard a connu un excellent début de course en passant de la 7e à la 2e place lors des dix premiers tours en piste du CSX Play it Safe 250 presented by MMIA, une course de 125 tours. D’ailleurs, c’est au Southern National Motorsports Park, le 3 avril, que la saison de Raphaël Lessard avait débuté et où il avait signé une troisième place, imposant déjà son rythme pour le reste de la saison.

Au 82e tour, Lessard a été capable de prendre la tête du peloton, en menant une belle bagarre avec Brandon Setzer et Matt Craig. L’épreuve, qui s’était déroulée sans problème, s’est corsée à la mi-course, lorsque Raphaël et Brandon Setzer se sont touchés. Lessard a tout de même réussi à garder l’avantage sur Setzer et Craig.

Par la suite, c’est avec Cole Tim, le coéquipier de Raphaël, que la course s’est jouée. Au final, Raphaël a connu une fin de course parfaite se donnant une belle avance sur le deuxième, puis récoltant sa 4e victoire de la saison en Super Late Model.

« Le début de la course a très bien été, la voiture #54 de Matt Craig était très rapide alors j’essayais de le suivre et de le pousser à bruler ses pneus. Ça a marché puisqu’il s’est mis à ralentir, et quand j’ai vu Brandon Setzer se rapprocher je me suis dit que c’était le temps de passer Craig pour la première place. Le reste de la course a vraiment bien été. J’ai eu un petit accrochage avec Setzer à la relance, mais honnêtement je ne sais pas ce qui s’est passé, mais au moins sa voiture n’a pas eu de dommage » de dire Raphaël.

La prochaine course de Raphaël sera lors du Snowball Derby, le 4 décembre, au 5 Flags Speedway à Pensacola en Floride.

(Avec un Communiqué de l’équipe de Raphaël Lessard)