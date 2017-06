Le moral de Lance Stroll en prend un coup

MONTRÉAL - Lance Stroll avait un air un peu renfrogné quelques minutes après avoir s'être contenté du 17e chrono à l'issue du premier segment de la séance de qualifications du Grand Prix du Canada de Formule 1, samedi.

Pour sa première course devant les siens, le jeune pilote de l'écurie Williams ne cachait pas qu'il aurait souhaité faire beaucoup mieux.



«Ce n'est pas ma meilleure journée, a-t-il reconnu après avoir signé son meilleur tour en une minute 14,209 secondes. Je ne suis pas content de cette 17e place, c'est comme ça dans le sport. Tu es content d'être en avant et moins heureux lorsque tu es derrière, a-t-il reconnu. Demain, c'est une autre journée...»



Stroll, qui fait le difficile apprentissage de la F1, était pourtant confiant au début de la journée. Vendredi, il avait expliqué avoir fait le choix de préserver ses deux trains de gommes ultra-tendres, jugées plus performantes sur le circuit Gilles-Villeneuve, pour le lendemain.



«Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je suis parti très tôt dans la séance, j'ai gardé le même set de pneus tout le long. J'aurais peut-être dû m'arrêter, il faudra voir ça avec l'équipe. Ce n'est pas l'idéal.



«Il faut maintenant se concentrer sur la course de demain.»



La recrue de 18 ans a pris part au dernier segment des qualifications (Q3), qui regroupe les 10 pilotes les plus rapides, une seule fois cette saison, soit au Grand Prix de Chine début avril. Il s'était alors élancé de la 10e place sur la grille mais, en course, il avait été incapable de compléter le premier tour après avoir été heurté à l'arrière par la Force India de Sergio Perez.



Les Williams ont encore une fois affiché les meilleures vitesses de pointe en ligne droite, mais elles sont moins à l'aise dans les virages. Stroll ne croit pas qu'un peu plus d'appui à la voiture aiderait sa cause.



«Notre voiture, c'est comme ça, on est vite en ligne droite et moins dans les virages.»



Son coéquipier Felipe Massa, 7e, s'est beaucoup mieux tiré d'affaire, s'assurant d'être le plus rapide derrière le trio d'équipes de tête composé de Mercedes, Ferrari et Red Bull.



«Je suis très satisfait de ma performance, c'est la meilleure position que je pouvais espérer, a confié le vétéran Brésilien. Pour la course (dimanche), je souhaite avoir le même rythme et que tout fonctionnera pour le mieux.»