Le pilote de F1 Jolyon Palmer conserve son volant chez Renault pour 2017

ENSTONE, Royaume-Uni - Le pilote britannique de Formule 1 Jolyon Palmer conservera son volant chez Renault la saison prochaine, ce qui n'est malheureusement pas le cas de son actuel coéquipier Kevin Magnussen.

Renault a confirmé que Palmer sera de retour la saison prochaine par voie de communiqué mercredi. Puisque l'équipe française a récemment embauché le pilote allemand Nico Hülkenberg, qui évolue présentement chez Force India, pour plusieurs saisons, Palmer ou Magnussen devait quitter.



Palmer, qui a inscrit son premier point de la saison en terminant 10e au Grand Prix de Malaisie en octobre, a confirmé l'information par l'entremise de son compte Twitter officiel.



Le président de Renault Sport, Jérôme Stoll, est «optimiste» quant à sa nouvelle paire de pilotes puisqu'elle «déborde de talent et pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs».



Magnussen quitte donc Renault après une saison saison, en dépit du fait qu'il a marqué plus de points au championnat. Il avait terminé septième au Grand Prix de Russie et 10e à Singapour, pour un total de sept points.



Le Danois âgé de 24 ans pourrait se joindre à l'équipe américaine Haas la saison prochaine afin de remplacer le pilote mexicain Esteban Gutierrez.