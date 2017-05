«À le voir piloter, on a l'impression que Lance est passager dans sa voiture» -Jacques Villeneuve

(98,5 Sports) - Lance Stroll a beau être le plus jeune pilote à évoluer en Formule un, à quelques jours de son cinquième Grand Prix, il doit prouver qu'il a vraiment sa place dans la catégorie reine du sport automobile.

Selon notre collaborateur Jacques Villeneuve, le jeune homme de 18 ans doit arrêter de trouver des excuses pour ses problèmes répétés depuis le début de la saison.

«On ne peut pas chercher des excuses en F1, a lancé Villeneuve, vendredi, au micro de Mario Langlois au 98,5 FM Sports. C’est le pilote qui a fait le plus de kilomètres avant d’arriver en F1. Il s’est acheté une voiture et il a roulé tout l’été, tout l’hiver sur les circuits de F1. Avec autant d’essais, autant de préparations, c'est aussi jouer avec le feu, car c'est s'interdire les excuses.»

Villeneuve déplore aussi, et surtout, que Stroll soit aussi loin du niveau de son collègue chez Williams, Felipe Massa.

«La comparaison est naturelle et parmi tous les pilotes qui ont débuté en F1, jamais un pilote n’a été aussi loin que de son coéquipier, c’est tout. Max Verstappen était arrivé et était en avant. Il était rapide. Il avait 17 ou 18 ans.»

Après quatre épreuves au calendrier de la F1, le jeune homme de 18 ans a complété une seule course, celle de Russie à la fin du mois d'avril. Pour le reste: ça se résume en un mot: abandon.

Abandon en Australie (42e tour), en Chine (1er tour) et à Bahreïn (13e tour).

Et à deux jours du Grand Prix d'Espagne, le pilote de Williams a connu des ennuis aux essais libres de Barcelone.

Épargné... jusqu'au Grand Prix du Canada?

Pour le moment, Stroll est encore épargné par les critiques. Il est jeune, il apprend et il doit s'adapter à son nouvel environnement. Tout ça pourrait toutefois rapidement changer, selon Jacques Villeneuve.

«Dans la F1, c’est un autre niveau. Il faut passer le cap. C’est un pilote qui est capable d’être vite, on l’a vu dans les petites formules, mais ce n’est pas la même attitude en F1. C’est ce passage-là qui est difficile à faire. J’espère pour lui qu’il sera capable de passer le cap parce que le talent, il l’avait jusqu’à son arrivée en F1. Mais à le voir piloter, on a l’impression que ça va vite, que Lance est passager dans sa voiture. Il a un cap à passer et il faut qu’il se dépêche, a expliqué l'ex-champion du monde de F1 en 1997.

«J’ai peur qu’après Montréal, on ne lui laisse plus de chance. Montréal, c’est un peu le moment que tout le monde attend. On est prêts à lui donner toutes les excuses... jusqu’à Montréal», a-t-il ajouté.