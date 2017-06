Le volant d'un bolide en F1: un bijou qui coûte cher

Le volant d’une monoplace en Formule un est un véritable bijou technologique. Pratiquement des œuvres d’art, il est assemblé à la main par chaque écurie en respectant des exigences des pilotes et des ingénieurs. Pour le concevoir, on utilise des matériaux de pointe comme de la fibre de carbone, de l'aluminium, du titane et du magnésium.

Rempli de boutons et d’indicateurs, il est bien entendu beaucoup plus qu’un outil pour contrôler la direction de l’automobile.

Limiteur automatique de vitesse, palettes de vitesse (à gauche pour rétrograder, à droite pour monter de vitesse), rapport enclenché, et les écrans latéraux, radio, ajustements du différentiel, répartition des freins, cartographie moteur, mélange de carburant, mise en service du réservoir d’huile auxiliaire, système de récupération de l’énergie cinétique, aileron arrière mobile, les indicateurs et les boutons sont légions sur le volant d’un véhicule.

Évidemment, le nombre élevé de boutons sur le volant complexifie le pilotage. Celui-ci est devenu tellement compliqué que certaines équipes, selon F1i Magazine, tentent de mettre à contribution les pieds des pilotes plutôt que leurs mains. Chez Mercedes par exemple, les pilotes actionnent leur DRS (ailette arrière mobile) grâce à une troisième pédale.

Bien que tous les volants soient différents, les équipes utilisent essentiellement les mêmes boutons et contrôles majeurs. En voici quelques exemples :

ING : Change la cartographie du moteur

DIF : Modifie le comportement du différentiel

N : Sélectionne le point mort de la boîte de vitesses

RADIO : Pour parler à l'équipe par radio

PROBL ou X : Indique que le pilote a rencontré un problème

D ou DRINK : Pour boire

TYRE : Indique à l'équipe la performance des pneus et ajuste leur électronique

BRAKE : Ajuste la force du freinage et sa répartition

KERS : Ajuste le système de récupération d’énergie cinétique

DRS : Contrôle l’aileron arrière mobile

CLUTCH : Ajuste les réglages de l'embrayage

TRO ou PEDAL : Ajuste la sensibilité de l’accélérateur

MIX ou FUEL : Change le mélange air/essence du moteur

REV ou RPM : Permet d'accroître le régime moteur pour doubler un adversaire

OIL : Fait recirculer de l'huile entre le moteur et la réserve

OK : Envoie un message « compris » à l'équipe

PIT : Active le limiteur de vitesse dans les puits

FAIL : Remet tous les systèmes en mode « survie » afin de poursuivre la course