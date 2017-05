Lewis Hamilton remporte le Grand Prix d'Espagne, devant Sebastian Vettel

MONTMELO, Espagne ? Sebastian Vettel a livré une belle bataille à Lewis Hamilton, mais le pilote Mercedes a eu le meilleur et a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Espagne, dimanche.

Vettel a surpris Hamilton, le détenteur de la position de tête, au premier virage, mais le Britannique a dépassé le pilote Ferrari alors qu'il restait un peu plus de 20 tours à compléter. La stratégie d'arrêts aux puits de Mercedes a donc rapporté, car Hamilton était chaussé de gommes plus fraîches que Vettel, lui permettant d'être plus rapide en piste.



?C'était l'une de mes batailles les plus vives des dernières années. C'est comme ça que le sport doit être, c'est la raison pour laquelle je suis pilote — afin de lutter avec lui (Vettel) pour le championnat, a déclaré Hamilton. Je dois vraiment féliciter et remercier mon équipe. Elle a fait du bon boulot pour la stratégie et les arrêts aux puits.?



Il s'agissait de la deuxième victoire de Hamilton en cinq courses cette saison, et en vertu de ce résultat l'avance de Vettel en tête du championnat des pilotes est passée de 13 à six points.



Le triple champion du monde a savouré sa 55e victoire en carrière en F1, et sa deuxième sur le circuit de Catalunya après celle de 2014.



Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a complété le podium. Il s'agissait de son meilleur résultat de la saison.



Le coéquipier de Vettel, Kimi Raikkonen, et le vainqueur de l'épreuve l'an dernier, Max Verstappen, sont entrés en contact dans le premier virage, et ils ont été contraints à l'abandon.



L'autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas, a aussi dû se contenter d'un rôle de spectateur après que son moteur eut rendu l'âme à la mi-course.



Vettel a connu un départ canon de la deuxième place sur la grille, et il a dépassé Hamilton dans le premier virage pendant que la course de son coéquipier prenait fin abruptement derrière.



Partants des quatrième et cinquième positions, Raikkonen et Verstappen sont entrés en contact lorsqu'ils se sont retrouvés coincés dans le premier virage en compagnie de Bottas. Bottas a dérivé sur Raikkonen, qui a heurté Verstappen, et ceux-ci ont vu leur suspension se rompre sous la force de l'impact.



?Lorsque j'ai été frappé, ma voiture a légèrement sauté et après ça, je ne la contrôlais plus?, a expliqué Raikkonen.



Avant que sa voiture ne rende l'âme, Bottas a aidé Hamilton en ?retenant? pendant un certain temps Vettel. Ce dernier l'a éventuellement dépassé, mais entre-temps le Britannique était parvenu à rétrécir l'écart derrière la Ferrari.



Les deux rivaux ont de nouveau dû en découdre après que Vettel soit sorti de la ligne des puits quelques pouces seulement devant Hamilton, à la suite de son deuxième arrêt. Ils ont lutté pendant les deux premiers virages, et Hamilton a même dû mettre deux roues hors piste afin d'éviter la collision avec l'Allemand.



C'est à ce moment-là que la stratégie des arrêts aux puits est entrée en jeu.



Vettel a utilisé deux trains de pneus rapides avant d'adopter les médiums, qui sont plus durables. De son côté, Hamilton a choisi les gommes médiums après son premier arrêt aux puits, lui permettant de conclure la course avec ses plus rapides.



?Si nous avions adopté la même stratégie de pneus qu'eux (Ferrari), la course n'aurait probablement pas été aussi excitante, a reconnu Hamilton. En fin de compte, j'ai pu contrôler la dégradation de mes pneus tendres.?



Quelques instants après que Bottas se soit rangé en bordure de piste à la suite de son abandon, Hamilton s'est approché de Vettel grâce à ses gommes tendres. Il l'a éventuellement dépassé au 43e tour, et n'a plus jamais regardé derrière par la suite.



?J'étais surpris d'être aussi près de lui après mon arrêt aux puits, a confié Vettel. Je me démenais pour demeurer en tête, mais dès que je me suis retrouvé seul il m'a juste battu.?