Nouveau simulateur de course ICAR à Mirabel

(98,5 Sports) - La société de divertissement ICAR va bonifier son offre de services au printemps.

L'entreprise réputée pour son circuit de course sur le site de l'aéroport Mirabel ouvrira un centre de simulation de mouvement en course automobile.

Pour la mise en place de ce projet, qui sera le plus important du genre au Canada, la compagnie laurentienne s'associe à Technologies D-BOX, chef de file mondial en production et commercialisation de systèmes de mouvement à la fine pointe de la technologie, destinés aux marchés du divertissement et de la simulation/formation.

Le centre, qui comprendra une dizaine de simulateurs, permettra aux amateurs de course automobile de se retrouver derrière le volant d'une véritable voiture de course.

Les deux partenaires ont profité de la tenue du Salon international de l'auto de Montréal pour faire l'annonce de ce projet.

Avec CIME FM