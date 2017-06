Qualifications au GP du Canada: Hamilton en orbite, Stroll encore largué

(98,5 Sports) - Les spectateurs présents au circuit Gilles-Villeneuve ont vécu un beau, un très beau moment de course automobile aujourd'hui. Quintuple vainqueur à Montréal, Lewis Hamilton a obtenu la 65e pole position de sa carrière, lors des qualifications du Grand Prix du Canada. Ce faisant, il a rejoint son héros de jeunesse, l'immortel Ayrton Senna, au deuxième rang de tous les temps.

Un billet de Philippe Laguë

Les dirigeants de la F1 lui ont alors remis un casque de son idole, dans le virage qui porte son nom. Une nouvelle preuve du vent de changement qui souffle sur la F1 depuis la mise à l’écart du dinosaure Bernie Ecclestone et l’arrivée des nouveaux propriétaires américains, Liberty Media. Les caméras du circuit nous ont montré un Hamilton très ému, qui est allé jusqu’à s’agenouiller dans le virage Senna.

Hamilton a, de plus, fait les choses avec panache en abaissant le record de piste avec un tour-canon validé par un chrono de 1 :11 : 459. Mais surtout, il a marqué son territoire. Depuis vendredi, les Ferrari semblaient une coche au-dessus des Mercedes. Équipées de pneus super-tendres, elles roulaient quand même plus vite que les Mercedes en ultra-tendres. À la lumière des trois séances d’essais libres, on pouvait logiquement s’attendre à ce que les Ferrari, chaussées à leur tour de gommes ultra-tendres, monopolisent la première ligne sur la grille de départ. À tout le moins, que l’une d’elles obtiennent la pole.

C’est le moment qu’attendait Lewis Hamilton pour signer un tour « à la Hamilton ». Même les gens de Pirelli étaient estomaqués ! Le pilote Mercedes a ainsi envoyé un message fort : après deux courses très quelconques (Espagne et Monaco), Lewis is back !

Pas de surprises derrière : les écuries Ferrari et les Mercedes se sont partagées les deux premières lignes, suivies des deux Red Bull en troisième ligne. Les suspects habituels, quoi. Felipe Massa, sur Williams, a été « le meilleur des autres », avec une belle 7e place.

La Williams du pilote québécois Lance Stroll, au GP du Canada, à Montréal / Photo: La Presse canadienne

Encore une fois, Lance Stroll, a souffert de la comparaison avec son coéquipier : son temps de 1 :14 :182 lui a valu la 17e place, à plus d’une seconde de Massa. S’il poursuit sa période d’apprentissage, on ne peut pas encore parler de progression.

Les fans qui espéraient qu’il atteigne au moins la Q2 et/ou qu’il réduise l’écart avec Massa sont restés sur leur faim. Votre chroniquer, lui, va attendre encore un peu avant de se prononcer…