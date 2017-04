Sebastian Vettel et Ferrari donnent le ton

SAKHIR, Bahreïn - Sebastian Vettel a dominé les deux séances d'essais libres en prévision du Grand Prix de Bahreïn, vendredi, alors que Ferrari a démontré un rythme impressionnant, ce qui promet un affrontement intéressant avec Mercedes lors des qualifications.

Vettel a devancé Valtteri Bottas (Mercedes) par seulement 41 millièmes de seconde lors de la seconde séance qui s'est déroulée sous les projecteurs. Plus tôt dans la journée, il avait largement distancé la Red Bull de Daniel Ricciardo pendant une première séance tenue par une température brûlante.

Ricciardo a signé le troisième chrono de la deuxième séance, suivi de la Ferrari de Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton, au volant de l'autre Mercedes, s'est classé cinquième.



Le Canadien Lance Stroll, lui qui avait obtenu le sixième temps de la première séance, a glissé au 16e rang (1:33,361) en soirée à plus de deux secondes de Vettel. Son coéquipier chez Williams, Felipe Massa, s'est maintenu parmi les meneurs avec le 7e chrono (1:32,079).



Les Ferrari se sont montrées rapides malgré quelques problèmes. Raikkonen a connu une panne moteur lors de la première séance et Vettel a été immobilisé avec environ 40 minutes à faire en soirée en raison d'un problème électronique. Il était en tête à ce moment, et il avait encore le temps de revenir en piste en fin de séance.



Pendant cette deuxième séance, Hamilton a dû réagir rapidement pour éviter de heurter Nico Hulkenberg qui roulait lentement avec sa Renault dans un virage.



Hamilton et Vettel sont à égalité en tête du championnat avec 43 points alors que chacun a remporté une course jusqu'ici. Vettel a enlevé le premier Grand Prix de la saison en Australie et Hamilton, qui s'est assuré à chaque fois la position de tête, s'est imposé à Shanghai le week-end dernier.



Quand la première séance s'est mise en branle à 14h (heure locale), la température de la piste s'élevait à 46 degrés Celsius. Hamilton s'est ménagé et il n'a pas essayé de réaliser le meilleur temps.



Lors de la deuxième séance, qui a commencé à 18h, la température avait baissé et resssemblait davantage à ce qu'elle sera lors des qualifications, samedi. Le départ de la course, dimanche, sera également donné à 18h.



L'ancien patron de la F1 Bernie Ecclestone était présent dans les paddocks. L'homme de 86 ans a été à la tête du sport pendant près de 40 ans avant de céder le contrôle au groupe de média américain Liberty Media en janvier.