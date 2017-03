Stroll et Massa en queue de peloton

MONTMELO, Espagne - Les pilotes Williams ont été les plus lents lors de l'avant-dernière journée des essais hivernaux de Formule 1, jeudi.

Le Québécois Lance Stroll a effectué 85 tours de piste, mais il s'est contenté du dernier rang, à près de six secondes du meneur, le pilote Ferrari Sebastian Vettel.

Le meilleur chrono de Stroll a été d'une minute 24,863 secondes. Son coéquipier Felipe Massa a fait légèrement mieux avec un tour en 1:24,443.

Vettel a signé le chrono le plus rapide des essais hivernaux sur le circuit de Catalunya avec un temps de 1:19,024, fracassant la marque établie la veille par Valtteri Bottas, de Mercedes.

Questionné sur son exploit, Vettel est demeuré prudent, rappelant que Mercedes, triple champion en titre, avait parfois caché son jeu lors des trois dernières années.

Vettel est aussi celui qui a passé le plus de temps en piste, complétant 156 tours pendant les huit heures de pilotage.

Le temps de Bottas, mercredi, était déjà le plus rapide à Catalunya depuis les changements de configuration effectués il y a une dizaine d'années. Après l'ajout d'une chicane en 2007, le temps le plus rapide avait été établi par Mark Webber, sur Red Bull en 2010 pendant les qualifications, en 1:19,995.

Les pilotes ont continué d'abaisser les temps lors du septième jour des essais hivernaux.

Les voitures ont été modifiées pour la saison 2017. Plus larges, plus basses et dotées de pneus plus larges, les voitures sont plus aérodynamiques et plus rapides qu'au cours des dernières années.

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a été le deuxième plus rapide derrière Vettel, jeudi, à 0,326 seconde de l'Allemand. Bottas a pris la relève en après-midi, mais il s'est contenté du huitième chrono.

Pendant que Ferrari et Mercedes luttaient en avant du peloton, McLaren a connu une autre journée démoralisante. La voiture de Stoffel Vandoorne s'est immobilisée à deux reprises sur la piste. L'écurie a indiqué que le deuxième arrêt avait été le résultat d'un problème électrique.

Esteban Ocon a connu une journée plus encourageante, signant le troisième meilleur chrono et effectuant 137 tours à bord de son bolide Force India.

De son côté, le pilote Red Bull Daniel Ricciardo s'est contenté du sixième meilleur temps pendant ses 128 tours en piste.

Les pilotes auront une dernière occasion de tester leur voiture vendredi. La saison débutera le 26 mars, avec la présentation du Grand Prix d'Australie.