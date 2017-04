Stroll partira 10e au Grand Prix de Chine

SHANGHAI - Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a établi un nouveau record de piste et s'est adjugé sa sixième pole position en carrière au Grand Prix de Chine, samedi, après avoir retranché plus d'une demi-seconde au record de piste qui appartenait depuis 13 ans à Michael Schumacher.

Hamilton, qui a triomphé à quatre reprises à Shanghai, a enregistré un temps d'une minute et 31,678 secondes. Il a devancé son rival chez Ferrari, Sebastian Vettel, par plus de deux dixièmes de seconde.



«Nous luttons vraiment contre ces gars-là (chez Ferrari). C'est fabuleux. C'est comme ça que le sport devrait être», a déclaré Hamilton, qui a signé un record de piste pour une deuxième fois de suite après avoir réalisé le meilleur chrono de l'histoire du circuit d'Albert Park, en route vers l'obtention de la pole position le mois dernier au Grand Prix d'Australie.



De son côté, Vettel, qui déborde de confiance depuis sa victoire à Melbourne le mois dernier, n'a pas caché ses ambitions pour la course.



«J'ai levé le pied un peu lors du dernier tour (de qualifications), mais je sais que nous pouvons encore nous améliorer», a confié l'Allemand.



Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, a signé le troisième chrono, tout juste devant le pilote Ferrari Kimi Räikkönen.



«Nous occuperons les première et troisième places sur le grille, des positions favorables au départ, a expliqué Bottas. Nous nous attendons à une bonne lutte en piste.»



Les nouveaux règlements en F1 se sont traduits par des voitures plus imposantes et plus rapides, entraînant de meilleurs chronos en piste. D'ailleurs, la différence entre les temps enregistrés cette année en qualifications et ceux de l'an dernier était impressionnante.



Le détenteur de la pole l'an dernier, Nico Rosberg, avait complété son meilleur tour en 1:35,402. À l'exception de deux pilotes, tous ont amélioré ce temps dès Q1 cette année.



Le record de piste de Schumacher a également été fracassé par quatre pilotes samedi: Hamilton, Vettel, Bottas et Räikkönen.



Le fossé entre les deux premières équipes et le reste du plateau demeure significatif.



Le pilote Red Bull Daniel Ricciardo a rebondi après avoir dû abandonner au départ en Australie et s'est qualifié cinquième. Son temps de 1:33,033 était cependant près d'une seconde plus lent que celui de Räikkönen.



Le pilote Williams Felipe Massa, prendra le départ du sixième rang, tandis que son coéquipier, le Québécois Lance Stroll, s'élancera de la 10e place sur la grille de départ.



À la surprise générale, le pilote Red Bull Max Verstappen a été éliminé dès Q1 en raison d'un problème avec le logiciel à l'intérieur de sa monoplace. Il partira 19e dimanche, un résultat décevant compte tenu de sa cinquième place signée au Grand Prix d'Australie.



De la pluie au menu dimanche



Les équipes n'ont pas gaspillé de temps samedi après que les séances d'essais libres vendredi eurent été pratiquement annulées en raison de la mauvaise visibilité engendrée par la pluie, le brouillard et le smog.



Ces conditions pourraient toutefois être de nouveau en vigueur pour la course.



Les prévisions météorologiques pour dimanche font état de pluie et de température plus fraîche, oscillant autour de 13 degrés Celsius. Ainsi, un mélange d'appréhension et d'excitation teintaient les commentaires de Hamilton, après la séance de qualifications.



«Je n'ai pas encore chaussé les nouveaux pneus pluie cete saison, a souligné le triple champion du monde. Ce sera une nouvelle leçon pour moi s'il pleut demain! (...) Mais on annonce de la pluie au départ. Si c'est le cas, dimanche pourrait être l'une des journées les plus excitantes des dernières années (en F1).»



Après que les deux premières séances d'essais libres soient littéralement tombées à l'eau vendredi, les pilotes ont finalement pu tourner sur le sec samedi.



Les prévisions pour le départ ont provoqué des rumeurs à l'effet que la course puisse être devancée afin d'éviter la pluie. La FIA a cependant exclu toute modification.