Suarez devient le premier pilote étranger à gagner un championnat de NASCAR

HOMESTEAD, Fla. - Daniel Suarez a remporté le championnat de la série Xfinity au Homestead-Miami Speedway, samedi, devenant le premier pilote étranger à remporter un championnat de NASCAR.

Le pilote mexicain âgé de 24 ans a gagné la dernière course de la saison, ayant le meilleur sur ses rivaux Elliott Sadler, Justin Allgaier et Erik Jones lors d'une relance avec trois tours à faire.



Suarez a offert un premier championnat à Joe Gibbs Racing ce week-end. Gibbs compte sur deux pilotes, Kyle Busch et Carl Edwards, dans la course au championnat de la Coupe Sprint.



Il s'agissait pour Suarez de seulement sa troisième victoire en carrière, mais de loin la plus importante.



Sadler, qui a pris un pari en changeant seulement deux pneus lors de son dernier arrêt aux puits, a été le troisième à rallier l'arrivée et il a terminé deuxième au classement des pilotes.



Allgaier a pris le sixième rang et Jones le neuvième. Ils ont été coincés derrière Cole Whitt lors de la dernière relance et ont glissé loin derrière Suarez.